Los amores de Shakira antes de encontrar a Gerard Piqué

Una de las estrellas internacionales más conocidas en el mundo entero es Shakira Mebarak. Esta cantante colombiana, nacida en Barranquilla, ha logrado su fama tras componer e interpretar éxitos como 'Waka waka', 'Hips don't lie', 'La la la', 'Rabiosa' y 'Loba'.



A sus 44 años sigue siendo una de las artistas que más ha emocionado a los nacionales al representar el talento colombiano en diferentes escenarios y eventos prestigiosos como el ‘Super Bowl’.



Algunos de sus seguidores y fanáticos se han dado a la tarea de conocer aspectos de su vida privada como aquellos hombres con los cuales se aventuró a vivir la fantasía del romance; relaciones que, según ella, inspiraron muchas de sus letras.



Conozca algunos de los caballeros que le robaron el corazón a la artista, de acuerdo con el programa de chismes y entretenimiento 'La Red'.

Óscar Pardo

Shakira tuvo su primer novio a sus 13 años, quien, de acuerdo con el magacín, fue Óscar Pardo, vecino de la barranquillera y quien también vivía en el barrio ‘El Prado’, en la capital del Atlántico.



Se trató de un romance inocente, en medio de la infancia, a tal punto que Óscar sigue siendo amigo de la artista y es cercano a la familia Mebarak Ripoll.

Óscar Ulloa

Uno de sus amores de su juventud fue Óscar Ulloa, con quien tuvo una relación durante 4 años. “Me acerqué y le dije: 'Tienes los ojos más lindos que he visto en toda mi vida''”, reveló Óscar en entrevista con el medio.



Este hombre llegó a la vida de la cantante cuando ella tan solo tenía 17 años y la inspiró a crear éxitos como 'Antología' y 'Dónde estás corazón'.

Gustavo Gordillo

En 1996, Shakira inició una relación sentimental con Gustavo Gordillo, amigo de Andrés Cepeda y exintegrante del grupo 'Poligamia'. A pesar de que en su momento se trató de una de las parejas más amadas por la farándula, su romance duró pocos meses.



Osvaldo Ríos

Una de las noticias de entretenimiento que llamó la atención de miles de colombianos en 1997 fue el anuncio de que la intérprete de 'Estoy aquí' estaba saliendo con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien le llevaba 17 años de diferencia. Este noviazgo no llegó a durar un año.

Antonio de la Rúa

Sin embargo, una de las relaciones más recordadas de Shakira fue su romance con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, a quien conoció mientras él adelantaba campaña política y ella anunciaba uno de sus nuevos sencillos. Su relación duró diez largos años.

Y, evidentemente, no podríamos concluir este listado sin mencionar al actual novio de la cantante, el jugador de fútbol español Gerard Piqué, con quien se conoció en el 2010 y quien es el padre de sus dos hijos: Milan y Sasha.

No hace mucho Shakira reveló en una entrevista que no se ha casado con el futbolista del Barcelona debido a que , en sus palabras, el matrimonio le asusta. "No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento".



