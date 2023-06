Estallar las plataformas musicales con la 'BZRP Mussic Sessions #53', poner a bailar a todos con 'TQG' y sacar más de una lágrima a sus fanáticos de la mano de 'Acróstico' no fue suficiente para Shakira, quien ahora se prepara para volver a revolucionar la industria con 'Copa vacía', una colaboración junto con Manuel Turizo.

Lo que empezó como un rumor hace unas semanas atrás, cada vez va tomando más forma y aumentando la expectativa de los fanáticos. De acuerdo con el intérprete de 'Una lady como tú', quien se unió a la barranquillera para cantar el que promete ser un 'hit', el estreno está próximo a ver la luz.

En diálogo con la agencia de noticias EFE, Turizo confesó cómo fue la experiencia de trabajar con Shakira: "Todos los artistas latinos quisiéramos tener la oportunidad de hacer esto. Ella (Shakira) para mí es la reina de la música latina, es uno de los referentes más grandes que nosotros tenemos. Fue increíble. Fue como lo soñé".

Shakira, por su parte, se ha mostrado más hermética con su nuevo lanzamiento, sin serlo del todo. Hace tan solo unos días atrás, por ejemplo, publicó la que sería la portada de su nuevo sencillo. En esta se le ve de espaldas con una cola de sirena, cabello rosa y sentada sobre una roca en la playa.



Manuel Turizo y Shakira por fin se juntan en una canción. Foto: Instagram y Twitter: @shakira

En la descripción de la publicación, la artista colombiana escribió: "You want thingamabobs? I got twenty…". Esto, traducido en español sería: "¿Quieres cosas? Tengo veinte...". La carátula de la canción sería un guiño a la película 'La Sirenita', pero también a una frase de la canción original 'Part of your world'.

Así suena 'Copa vacía', la canción de Shakira y Manuel Turizo

Aunque de manera sutil, Shakira presentó un adelanto de 'Copa vacía' en su cuenta de Instagram el pasado 15 de junio.



En un video que compartió, la artista no solo dejó ver sus dotes para el surf mientras manejaba habilidosamente sobre una tabla, sino que también reveló un fragmento del nuevo lanzamiento, sobre el que se ha hablado desde hace meses atrás.

"Siempre estás ocupado con tanto negocio; te haría bien, mi amor, un poquito de ocio; relájate y dame tu atención. No hay que ser poeta para endulzarme el oído, suelta el teléfono, usa tu mano conmigo, sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo", se escucha en el metraje, al tiempo que la intérprete de 'Monotonía' esquiva las olas.

Al clip lo acompañó con una corta, pero contundente, descripción. "On mermaid watch", escribió la colombiana.

Si bien la fecha de estreno todavía es un misterio, al igual que el papel de Turizo en la canción, los fanáticos, e incluso los famosos, se han mostrado emocionados y a la espera de grandes sorpresas por parte de los artistas, quienes se han convertido en grandes representantes de la industria musical colombiana.

“Esto me suena a éxito”, “Hace rato tengo sed, suelta ya eso, reina”, “Shakira, no te merecemos, haces todo bien" y "'Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo' Mi nuevo mantra", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación, que para este momento ya cuenta con más de un millón de 'me gusta'.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO