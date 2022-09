Esta semana surgió un absurdo caso en el que se ven implicados la cantante Shakira y el actor Santiago Alarcón. Un joven, identificado como Óscar Felipe Agudelo, le manifestó a medios de comunicación que es hijo de estas figuras públicas.



Por un lado, Santiago Alarcón se ha pronunciado constantemente frente a lo sucedido y ha negado los señalamientos de Agudelo.



(El Gran Combo de Puerto Rico y el inmejorable sabor de la salsa pura )

Justamente, Óscar Felipe Agudelo Galeano, el supuesto hijo de ambos famosos, apareció por primera vez en la vida de Alarcón en 2019 cuando lo buscó después de una obra de teatro.



"Luego de que culminó la obra me fui a los camerinos donde me permitieron hablar con el señor Alarcón. Yo le manifesté que era su hijo, que padecía de una enfermedad terminal y que quería que habláramos porque quería ser reconocido legalmente por él", señaló Agudelo en una denuncia por supuestas lesiones personales contra el actor.



Además de decir que es el hijo no reconocido de Alarcón y Shakira, manifestó que el actor lo ha amenazado de muerte e incluso lo ha intentado golpear.



( Murió la actriz griega Irene Papas )



Alarcón se pronunció en un video en sus redes sociales junto a su esposa ‘Chichila’ Navia. En su mensaje aclaró que el hombre lo ha estado buscando desde hace varios años, por lo que denuncia que se trata de un acoso sistemático y añadió que el joven tiene una enfermedad mental.



Alarcón agregó que las cuentas no le cuadran debido a que él, de 42 años, tendría que haber sido padre a la edad de 12, teniendo en cuenta que Óscar Felipe Agudelo Galeano es cercano a los 30 años.



En tanto, Rodrigo Beltrán, portavoz de la cantante en Colombia, manifestó que

"Shakira no conoce a Santiago Alarcón, y sus únicos hijos son Milan y Sasha.

Invitamos a la opinión pública a no caer en este tipo de especulaciones falsas sin fundamento alguno".

Más noticias