Shakira quiere darle un giro a su realidad y actualmente busca empezar una nueva vida en Estados unidos junto a sus hijos, Milan y Sasha. Este último año ha sido uno de los más difíciles para la cantante, ya que tuvo que lidiar con los problemas de salud de su padre y la separación con Gerard Piqué, lo que la ha tenido abajo el ojo público.

Al parecer la barranquillera busca tranquilidad y por esa razón quiere vender su mansión en Miami para mudarse a una isla privada en Florida. Según el periodista Álex Rodríguez, la lujosa residencia en Miami Beach no posee muchas zonas privadas, pues donde está situado el patio, la piscina y el acceso al río, queda a la vista de sus fans y los paparazzi, los cuales pueden sacarles fotos en cualquier momento.



Rodríguez también aseguró: “Está interesada en otra casa, que está muy cerca de allí. No es de acceso público, está situada en un área privada, concretamente en una pequeña isla, y es propiedad de un empresario indio”.



Asimismo, añadió: “Está pensando en comprar. Se lo ha comentado a una de sus mejores amigas, que se llama Katty, la intención de mudarse a vivir cerca de ella”.



El periodista, quien antes trabajaba para el programa de Ana Rosa en España, se mudó a Miami y aseguró que la mansión de Shakira no está preparada para que la familia viva allí el próximo 1 de abril. “La casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento... Está todo paralizado, no parece que vaya a recibir a nadie... Tan solo trabajan los jardineros”, contó.



Shakira compró esta propiedad en el 2001 por 3.4 millones de dólares, pero según los expertos inmobiliarios, la zona se ha revalorizado muchísimo, por lo que si decide venderla tendrá una gran ganancia

