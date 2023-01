Durante una entrevista con el canal de YouTube, MolusctoTv, Keityn, el compositor antioqueño detrás de los tres últimos éxitos de Shakira, dio detalles inéditos del proceso de composición de 'Te felicito', 'Monotonía' y la Session53 con Bizarrap.



El escritor de ambos sencillos se destapó durante la entrevista y respondió de manera explícita lo que muchos sospechan: 'Te Felicito' y 'Monotonía' están basadas en la relación de Shakira y Piqué.



Sin embargo, la respuesta de Keityn sorprendió a muchos.



"La canción de Monotonía con Shakira con Ozuna, ¿tú la escribes porque Shakira te llama y te dice estoy pasando por esto, quiero que me hagas una letra o tú ya la tenías guardada y se la mostraste?", fue la pregunta que le hicieron al antioqueño, a lo que respondió que él ya tenía la canción escrita, incluso antes de conocer a Shakira.



’Monotonía’ es una canción que la hago antes de conocer a Shakira, la tenía guardada. Me siento con ella hace un poquito más de un año, y le presento ‘Monotonía’ y ‘Te Felicito’. Ella todavía no estaba pasando por eso (separación)".



De hecho, afirmó que la canción 'Monotonía' está grabada desde el 2021, pero solamente se publicó en 2022 cuando la pareja pasó por su mediática ruptura.



La canción fue completamente escrita por el antioqueño, excepto por el verso "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos", que fue modificado por la barranquillera antes de que la canción fuera publicada.



En la misma entrevista Keityn afirmó incluso, que Piqué escuchó las canciones durante las sesiones de grabación en el estudio privado de Shakira en la casa que en ese momento, el español y la barranquillera compartían con sus hijos.



“Hicimos las canciones, las grabaron, Piqué entró, escuchó y dijo: ‘wow, me encanta", afirmó el antioqueño.

