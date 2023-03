Recientemente, en TikTok se ha vuelto viral mostrar si las personas son “almas gemelas” haciendo comparaciones de las imágenes de la Luna en el día en que nacieron. Algunos internautas se han preguntado si así se podría identificar si Shakira y Pique eran compatibles o si el exfutbolista lo es con su nueva novia, Clara Chía.

Durante los últimos meses, Shakira y Gerard Piqué han estado bajo el ojo publicó después de que se confirmara su separación. La barranquillera ha mostrado su dolor por medio de canciones como: Te Felicitó, Monotonía, la Sesión #53 con Bizarrap y su último lanzamiento, TQG con Karol G. Todos estos temas se han vuelto virales en las plataformas musicales y hoy en día cuentan con miles de millones de reproducciones.



En cambio, al exfutbolista se le ha visto muy feliz saliendo con Clara Chía en diferentes lugares públicos en España. La controversia que han generado los famosos ha hecho que sus seguidores se interesen en saber cómo se van a desarrollar sus vidas de ahora en adelante.



(Lea también: Mujer se salva de morir ahogada, tras saltar al mar con su vestido de novia).

Sin embargo, varias personas no dejan de preguntarse qué hubiera sido de la relación de la barranquillera con el español, si no hubieran terminado o si de verdad eran “almas gemelas”. Para responder a este interrogante, un usuario de TikTok creó unos videos en los que se podía ver si la ex pareja era compatible al comparar las imágenes de la Luna en el día en que nacieron.



(Le puede interesar: Laura Barjum no pudo asistir a MasterChef Celebrity porque no está bien de salud).



Shakira nació el 2 de febrero de 1977 y ese día la Luna estaba llena. En cambio, el 2 de febrero de 1987, el día en que nació Piqué, este astro estaba en creciente. Por lo que se podría afirmar, que la expareja no era compatible.



En cambio, al comparar las fases lunares de Piqué y Clara se puede evidenciar que en el día que nació la española, el 7 de febrero de 1999, este astro estaba en el último cuarto. En ese sentido, al mirar las imágenes se puede ver que la pareja son compatibles, ya que estas fotografías se complementan.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Margarita Rosa de Francisco vuelve a actuar con ‘Viaje al centro de la Tierra’

Jessica Cediel se asustó por una presencia extraña que está en ‘La Descarga’

Cuáles son las 10 joyas más icónicas de la historia