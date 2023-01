Con una serie de preguntas inició y desarrolló su opinión la periodista Paola Ochoa respecto al tema sigue estando en tendencia: la canción de Shakira con Bizarrap, en la que la cantante barranquillera publicó todo lo que tenía contra el exfutbolista Gerard Piqué.



En su columna para EL TIEMPO, Paola Ochoa tocó varios puntos importantes como “la banalización de las artes y el triunfo del periodismo amarillista”.



Sin embargo, su opinión se estructuró con preguntas al lector, en las que dejó mucho en que pensar.



“¿Es eso feminismo y empoderamiento? ¿O es mercadeo y necesidad de facturar millones antes del temido juicio por evasión de impuestos?”, fueron algunos de los cuestionamientos.

Para nadie es un secreto que Shakira es una de las cantantes colombianas más reconocidas a nivel mundial debido a que es una mujer que ha pensado su carrera y siempre ha estado a la vanguardia con sus temas musicales.



Entonces vienen al caso hacerse las preguntas de Ochoa: “¿Qué motiva a Shakira a puyar con tanta sátira al papá de sus hijos? ¿Sacarse el clavo, seducir masas, inflamar feministas, luchar por su libertad, influenciar el juicio fiscal, evitar 8 años de cárcel, luchar para no perder la custodia de los niños? ¿Sacó tripas, corazón y vísceras? ¿O le metió cerebro, calculadora y mercadeo?”.

La periodista, además, señaló algunas frases del tema, las cuales criticó fuertemente.



La primera de ellas fue: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Sin duda, esta frase impactó a millones de espectadores, pero Paola Ochoa pregunta: “¿Cuántas mujeres facturan realmente tras un divorcio? ¿Acaso la mayoría no pierde la mitad de lo que tenía? ¿Y qué hay de malo con llorar? ¿Desde cuándo nos avergüenzan nuestras lágrimas? ¿Menoscabar nuestra manera más antigua de exteriorizar? ¿Amordazamos el llanto como machos alfa?”.



En su escrito también cuestionó las frases más virales de la canción: “Cambiaste un Rolex por un Casio; cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “Tiene nombre de buena persona, clara-mente no es como suena”.

Ahora bien, hay que mencionar que la composición de la letra fue delegada a dos hombres jóvenes: el compositor colombiano Keytin y el productor argentino Bizarrap, 26 y 24 años. Entonces la periodista pregunta que si realmente se trataba de una catarsis personal por qué se dio fuerza a una posible mirada masculina.



“¿Para qué delegar en hombres un mensaje tan importante para millones de mujeres en todo el planeta?”, fue una de las preguntas con las que finalizó la periodista.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción Tendencias