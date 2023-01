La canción que estrenó Shakira el pasado 11 de enero junto al productor argentino Bizarrap, llamada ‘BZRP Music Sessions #53’, ha sido sin duda exitosa y mediática, pero no solo por las pullas que lanzó la barranquillera contra su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.



A solo hora de su estreno, en las rede sociales se abrió una polémica sobre si había plagio en la canción, ya que la cantante venezolana Briella aseguró que encontró partes similares en el coro y el ritmo con un sencillo suyo.



Briella juntó en un video que subió a sus redes sociales los pedazos en los que encontró la similitud y, aunque no señaló que se tratara de un plagio sino que posiblemente Shakira se había inspirado con su música, sus palabras generaron opiniones divididas en los internautas. Muchas personas la apoyaron y señalaron que también encontraban la similitud, mientras otros la criticaron.



La joven, a partir de esta polémica, contrató al abogado Jean Paul Vissepo, quien en una entrevista con el programa 'La Mesa Caliente' de Telemundo explicó cuáles son las intenciones de la artista venezolana, entre las cuales no está "generar problemas" ni demandar a Shakira.



​“Más que nada ha sido por la polémica. Ambas partes son partes muy serias. Se ha creado una polémica por un tuit que se hizo; hay mucho respeto, pero es simplemente por la polémica. Como dice Briella puede ser una coincidencia y ella no quiere una sensación agridulce. No es una demanda ni nada por el estilo, es solo para arreglar el asunto. Es simplemente para aclarar: si fue una casualidad, fue una casualidad”, le dijo Vissepo a Telemundo.

Una nueva acusación de plagio a Shakira

Esta vez, el reclamo lo hace la creadora de contenido Voonnie, quien en su perfil de TikTok tiene 1,3 millones de seguidores y se dedica al canto y el baile. Justamente en esa red social suele compartir videos de coreografías que acumulan más de 47 millones de 'likes'.



Hace una semana la joven bailarina compartió una coreografía que creó para ‘BZRP Music Sessions #53’, la canción de Shakira y Bizarrap. El video se hizo viral en TikTok y cientos de personas replicaron su baile.

Hace unas horas, Shakira compartió en sus redes sociales un video realizando la misma coreografía, sin embargo, le dio los créditos de la creación a un grupo de bailarinas llamado Bella Dose, por lo que Voonnie reaccionó al hecho.



"Shakira hace mi trend pero da los créditos a otra gente. Me muero de la ilusión y a la vez me da pena", escribió la joven en la publicación donde unió su baile y el de Shakira.

