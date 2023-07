La novela de Shakira y Gerard Piqué aún no llega a su final, pues desde hace unos meses vienen acaparando todas las portadas de los más importantes periódicos internacionales.



Cuando el mundo supo de la infidelidad cometida por exjugador de fútbol Gerard Piqué, los comentarios y las críticas no paran de surgir en las redes sociales, ya que desde un primer momento se dio a conocer al mundo el nombre de la joven mujer con la que habían engañado a la famosa cantante, Clara Chía.

Shakira y la problemática con su expareja no para de dar polémicas. Foto: Instagram @shakira /@3gerardpique

(Tenemos para usted: Lewis Hamilton está molesto con Shakira y toma dura decisión: 'Le pidió que no bajara').

Ahora bien, en las últimas horas, un portal digital llamado ‘La Razón’, especializado en hablar de las celebridades mundiales, ha revelado algo inusual y que en un futuro puede causar muchos más problemas en la relación de estas personas.



Todo parece indicar que los hijos de la expareja, ya mencionada, tienen un nombre para referirse a Clara Chía. Este es ‘la empleada de papá’ y lo usan con regularidad.

Además, ha revelado que Chía no es la única que tiene apodos en esta historia.

De acuerdo con el mismo portal, las amigas de Clara Chía llaman a la colombiana con apodos muy ofensivos, hasta el punto de que la misma Shakira ha tenido que salir a pedir respeto por lo que dicen y comentan sobre ella.



Por esto, la intérprete de un sin fin de éxitos musicales habría salido a dar respuesta tras enterarse de que las compañeras de la nueva pareja de Piqué se refiere a ella en su círculo social y fuera de él como ‘bruja’, ‘vieja’ o ‘menopáusica’.



El enfado de la famosa colombiana ha sido tan grande que ha tenido que reclamarle a su expareja por todos los hechos que se ha enterado.

(Siga leyendo: 'Respeto, por favor': Shakira detuvo periodista que le hizo incómoda pregunta).

Según el medio, la cantante manifiesta que no está dispuesta a soportar más faltas de respeto y que en caso de que no se pausen esas acciones se verá en la obligación de tomar medidas contra las amigas de su actual novia.



No obstante, la misma Clara Chía le pide a su actual novio que interceda por ella por qué no está dispuesta a soportar que sus hijos se burlen de ella.

(Le puede interesar: Gerard Piqué vuelve a hacer público su amor por Clara Chía).

Shakira habla de 'Copa vacía', su nueva canción con Manuel Turizo

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

