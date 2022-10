La polémica separación entre Shakira y el futbolista Gerard Piqué sigue generando reacciones entre la opinión pública. Esta vez se ha viralizado un video en las redes sociales de una mujer notablemente molesta con el central español al verlo en una valla publicitaria del equipo catalán.



(Siga leyendo: Justin Bieber acaba su amistad con Kanye West luego de que atacara a Hailey).

Y es que los comentarios y opiniones acerca del lío legal por el que atraviesan las celebridades se han avivado, luego de que la barranquillera publicó una serie de ‘picantes’ mensajes en sus perfiles personales de Twitter e Instagram, que fueron tomados por la audiencia como indirectas contra su expareja.



“Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, son las oraciones que le han dado la vuelta al mundo y que harían parte de su nuevo proyecto artístico, ‘Monotonía’, que se estrenará en todas las plataformas de música el próximo miércoles 19 de octubre.

Como muestra de la influencia mediática que ha generado el caso, se ha vuelto tendencia el video de esta mujer, aún sin identificar, que coge a golpes un cartel promocional del FC Barcelona y en el que se ve la cara del defensor, mientras suena de fondo ‘Rata de dos patas’ del compositor Manuel Eduardo Toscano e interpretada por ‘Paquita la del barrio’.



La involucrada, acompañó las imágenes con calificativos como “viejo marrano” y “viejo cochino”; por lo que desató la risa y las críticas entre los que apoyan a la intérprete de ‘Te Felicito’ y quienes reprochan su actitud.



(Lea: Mary Méndez le respondió a compañero de ‘La Red’: ‘Fracasado, tú’).

En qué va el proceso legal entre las celebridades

Cabe destacar, que el lío jurídico entre los famosos parece estar muy lejos de acabar. En la primera audiencia de conciliación para determinar la custodia de sus hijos y la distribución de las propiedades, las cosas no salieron nada bien, pues las partes no llegaron a buen término y el proceso se aplazó.



“El deportista está harto de las interminables dilaciones para llegar a un acuerdo en esta pedregosa negociación, un calvario de reuniones, cláusulas y contraofertas insoportables”, fueron las palabras que utilizó el diario local ‘La Vanguardia’ para describir lo que sucedió.



Por el momento, se espera a que se vuelvan a realizar nuevas propuestas de conciliación o, de lo contrario, el caso lo tomará un juez que dictaminaría ante la corte las disposiciones en las que se llevará a cabo la custodia y las distribución de los bienes.



(También: Comediante de ‘Sábados Felices’ contó cómo fue la muerte de su esposa).

Shakira y Piqué confirmaron su separación tras varios rumores La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron el sábado su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento. Shakira y Piqué confirman su separación tras varios rumores. Foto: Instagram: @3gerardpique /EFE

Más noticias

TikTok: Maicol Virguez se hace viral haciendo bromas en tiendas de Bogotá

Aida Merlano: lío legal por promocionar lubricantes sexuales en Concejo

Michael Fox, 'Marty McFly', cuenta sus peores momentos por su dura enfermedad

Tendencias EL TIEMPO