A los 46 años llegó la barranquillera Shakira en una de sus etapas más retadoras: se dice que prepara nueva música (y por qué no una gira mundial) y, además, empaca maletas para irse de España tras la separación del futbolista Gerard Piqué.

Aunque se pensaba que la salida de Barcelona se daría tan pronto logró un acuerdo con el papá de sus dos hijos, la intérprete de ‘Te Felicito’ ha postergado establecerse del todo en Miami, Estados Unidos. Así que este 2 de febrero celebró un año más de vida en la casa que compartía con el exfutbolista. Casualmente, Piqué también estaba de cumpleaños el mismo día: ahora tiene 36.

Lo que hizo Shakira con el pastel de Piqué y Casio



Tortas, flores y muchos fanáticos se agolparon a las afueras de la casa de Shakira. Incluso, un grupo de mariachis tocó varias canciones. No podían faltar ‘Las mañanitas’. De hecho, la colombiana invitó a uno de los músicos a la residencia para agradecerles por el detalle.



“Les ha gustado mucho y desean seguir compartiendo, pero ya en privado”, dijo el mariachi al salir del encuentro improvisado, según declaraciones de la revista española ‘Hola!’.

De acuerdo con el medio citado, el exfutbolista Patrick Kluviert y su esposa Rosanna, al igual que la estilista Beatriz Matallana, fueron algunos de sus amigos que llegaron a casa a expresarle los mejores deseos.



En medio de tantos mensajes, un detalle captó la atención: una torta de cumpleaños que encima tenía dos muñecos, el de Piqué mostrando su reloj Casio durante una transmisión de la King's League y el de Shakira en su sesión con el productor Bizarrap.

#2Feb | Shakira cumple hoy 46 años y recibe esta curiosa torta en su casa con Piqué, un Casio y un Twingo incluidos.



Vía - europapress pic.twitter.com/HiSA70F5xJ — 800 Noticias (@800Noticias_) February 2, 2023

Alrededor de la particular torta había una serie de recortes de carros de Ferrari, Twingo y, como no, el reloj Rolex, haciendo alusión al tan popular verso en el que Shakira se desahogó contra su expareja: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.



La idea fue del canal español ‘Telecinco’. Incluso, la reportera tocó insistentemente la puerta de la residencia de la barranquillera para que le hicieran llegar el detalle. Según se vio en las imágenes de televisión, una mujer accedió a recibirla. Solo que, para evitar líos, la periodista inmediatamente le arrancó el muñeco de Piqué.

La notera le lleva una torta de regalo de cumpleaños a Shakira ajJSJSJDJB se pasanpic.twitter.com/PI4BRCurqm — 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙜𝙤𝙤𝙨𝙚 ⭐⭐⭐ (@House_Mebarak) February 2, 2023

“Misión cumplida. Animamos a Shakira para que se suba a sus historias soplando las velas con nuestra tarta. Quedo pendiente por si veo a Piqué para darle lo que ha quedado”, expresó la periodista Nuria Chavero mientras sostenía la figura del catalán.

Parece que Shakira estaba al tanto del programa porque subió a sus historias de Instagram la foto de la torta y etiquetó al canal de televisión, como señal de agradecimiento.

Pastel de cumpleaños de Shakira. Foto: Instagram: @shakira

No solo ello. El paparazzi Jordi Martin, quien ha acusado a Piqué de serle infiel a su actual novia Clara Chía, también se paró frente a la casa para entregarle otro pastel a la intérprete de ‘Monotonía’, solo que ese no tenía por ningún lado la imagen de su ex. Shakira así mismo subió a sus redes una foto del regalo.

Visiblemente conmovida, la artista salió al balcón para enviarles besos y abrazos a sus fanáticos. Luego se aventuró a bajar a la calle y abrazar a unas cuantas personas que fielmente la esperaban a la luz de las cámaras y los micrófonos de reporteros.



En cambio, Piqué fue visto con Clara Chía en una cena romántica en el Paseo de Gracia de Barcelona, de acuerdo con el medio español ‘Antena 3’. Al parecer, el exjugador celebró sin la algarabía que acompañó a la colombiana.

Shakira en su cumpleaños saludando a los fans que estaban al frente de su casa apoyándola. Que ser humano tan cálido e increíble que es. Solo merece cosas buenas. Te amamos @shakira. 🫶🏼✨ pic.twitter.com/lMrsRxotjw — WWSHAK, VOL. 53 (@WWSHAK) February 3, 2023

