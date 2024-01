'Por un 2024 en el que podamos superar lo que nos duele’: Shakira

El mundo le dio la bienvenida a un nuevo año y con él a los grandes deseos y las metas planeadas. Celebridades y varios famosos no dudaron en unirse a la fiesta de Fin de Año y compartir con sus fanáticos emotivos mensajes de buenas aspiraciones para el 2024.



Así lo demostró Shakira, al sorprender a sus seguidores con una nueva comunicación en la que les auguraba un año de valentía y ganas para luchar por sus aspiraciones.

El 2023 fue una temporada de huracanes y alegrías para la barranquillera que tuvo que afrontar los rezagos públicos de su separación con el padre de sus hijos y exjugador del Barça, Gerard Piqué. Pese a que esta se anunció en junio del año anterior, la cantante no perdió oportunidad para demostrarle al mundo el dolor que le implicó el proceso y lo mal que la paso emocionalmente por algún tiempo.



Emociones que no dudó en exteriorizar a través de lo que mejor sabe hacer, la música. Con el lanzamiento de la 'Sesión No. 53', junto a Bizarrap, se puede decir que la cantante "exorcisó" gran parte de sus sentimientos en esa interpretación tan “claramente” dirigida al futbolista, a su nueva relación con Clara Chía y hasta a su trato con su exsuegra.



"Esto es pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique'. Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me suplique. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-Pique", dice uno de los estribillos de la canción publicada en enero del 2023.



La composición fue uno de los temas más populares del año, alcanzando el primer puesto del top 50 global en Spotify, en solo tres días después de su lanzamiento. Un acontecimiento que marcó el inicio de su gran despertar musical con otros temas como 'TGQ' con Karol G, 'Copa Vacía' y 'El Jefe' que se vio reflejado a lo largo del año, mientras hacía su duelo.



El mensaje de Shakira

A través de su canal de WhatsApp, la intérprete de 'Hips Don't Lie' compartió con sus fanáticos un corto, pero sentido mensaje que revela un poco sus intenciones de seguir enfrentando con fuerza y valentía cualquier sobresalto que se presente.



De igual forma, deseó que lograrán apreciar lo que tienen y que pelearan por los sueños y los planes que ella y cada uno de sus fieles seguidores tengan: "Por un 2024 en el que podamos superar lo que nos duele, valorar lo que tenemos y luchar por lo que queremos".



Sin duda, la sencilla misiva deja entrever que este año la ganadora de 14 Latin Grammy aún se encuentra sobrellevando su proceso emocional por la ruptura, a la vez que crece de manera exponencial con su carrera y sigue cumpliendo nuevas metas.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

