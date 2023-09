‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas que los colombianos más ven en las noches. Varios imitadores están compitiendo por el título de ser ‘el doble perfecto’ en la temporada de este 2013.



Entre las distintas voces que se han escuchado este año, ‘Yo Me Llamo Shakira’ es una de las participantes que más se ha destacado.



En más de una ocasión, la han felicitado por su capacidad vocal y forma de bailar. Incluso, la misma Shakira compartió una historia en su cuenta de Instagram un clip de su imitadora y escribió que su doble era “mejor que la original”.



La participante, Andrea Correa, es chilena y ya había participado en un reality similar en su país en 2020, ‘Yo Soy Chile’, en el que también se destacó por su talento.



Ahora, imita a Shakira de manera profesional e incluso cuenta con la ayuda de una diseñadora que le confecciona los vestuarios.



El saludo de Shakira a su imitadora

En la emisión del programa matutino ‘Día a día’ de este 21 de septiembre, Andrea Correa estuvo como invitada, hablando sobre su paso por el programa del Canal Caracol.



Además de hablar sobre el buen recibimiento que su imitación ha tenido por parte de la audiencia de ‘Yo Me Llamo’, la chilena recibió en vivo un saludo de parte de la Shakira original.



"Hola, un besito muy grande a Andrea Correa, mi imitadora, que es simplemente espectacular. Y a todo el equipo de ‘Yo me llamo’", dijo la barranquillera en un corto clip compartido primero en la pantalla chica y luego en las redes sociales del programa.

La imitadora no se contuvo y soltó una que otra lágrima de felicidad al oír el saludo de su referente mientras se cubría parte del rostro con las manos y tenía una expresión de sorpresa.



“Ya me reposteó, eso para mí fue mágico, y ahora ahí saludándome, con nombre y todo”, comentó la imitadora mientras agradecía por el gesto.



“Esto es para que te pongas mucho más las pilas, el hecho de que pase esto no es para que te duermas en los laureles. Al contrario, tienes que prepararte más porque [Shakira] está pendiente”, le dijo el presentador Iván Lalinde a la imitadora.



Correa también mencionó en la entrevista que nunca había conocido a Shakira en persona y tampoco había tenido la oportunidad de asistir a los conciertos de su artista favorita.



“De verdad que eres una mujer ejemplar, por algo yo siento que me inspiro mucho cada vez en mejorar, en lograr una imitación respetuosa hacia ti porque tu trabajo es admirable”, comentó la imitadora en el mismo programa, donde también bailó y cantó.

Inesperada sorpresa de Shakira que hizo llorar en vivo a la doble de Yo me llamo pic.twitter.com/nZ1bnX3yV6 — Ana (@PuraCensura) September 21, 2023

