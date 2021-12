Después de que el príncipe William revelará el amor de su hija Charlotte por el ‘Waka Waka’, Shakira se pronunció complacida en su cuenta de Twitter.



El sucesor en la línea al trono realizó un recorrido a pie con audio grabado para Apple, en él hizo diferentes confesiones sobre la rutina diaria y algún que otro secreto de la realeza.

‘Waka Waka’, una de las canciones favoritas de los príncipes

A propósito, el príncipe William dijo: “Una de las canciones que a los niños les encanta en este momento es de Shakira, ‘Waka Waka’. Hay muchos movimientos de cadera que van junto con muchos disfraces”.



(Le puede interesar: ¿Shakira y Piqué tienen planes de casarse?).



Además, enfatizó que “Charlotte en particular, corre por la cocina, con sus vestidos y sus cosas de ballet. Se vuelve completamente loca con Louis siguiéndola tratando de hacer lo mismo''.

La respuesta de Shakira

Esto provocó conmoción entre los admiradores de la colombiana, quienes se mostraron orgullosos por el talento y el reconocimiento que ha ganado la barranquillera a nivel mundial.



Es más: la misma Shakira se pronunció con un tuit que dice: “¡I’m so pleased you like my music Princess Charlotte!”. En español,:“¡Estoy contenta de que te guste mi música Princesa Charlotte!”.



(Siga leyendo: Estos son los artistas que han acumulado más premios Latin Grammy).



Además, acompañó el mensaje con una imagen del medio británico ‘Metro’, en el cual se dio a conocer la noticia.



Lo cierto, es que Shakira ha cultivado una gran carrera como cantante. Algunas de las canciones que ha interpretado son ‘Ojos así’ (1998), ‘La bicicleta’ (2017) y ‘Perro fiel’ (2017), esta última fue una colaboración con el también reconocido cantante Nicky Jam.

I’m so pleased you like my music Princess Charlotte! ❣️https://t.co/Ttx6K514iQ — Shakira (@shakira) December 5, 2021

'Waka Waka'

El 'Waka Waka' fue la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Durante la grabación de esta pieza musical, la barranquillera estuvo acompañada por el grupo Freshlyground, oriundo del lugar donde estaban realizando el evento futbolístico.

En 2020, la canción alcanzó una cifra histórica en YouTube. La artista compartió su logro en redes sociales.



(Además: Critican a Shakira por ningunear a Antonio de la Rúa en trino).



En resumen, el video llegó a las 2.5 billones de reproducciones en YouTube, superando el videoclip de Luis Fonsi con su éxito ‘Despacito’.

Más noticias

'Hips don't lie' de Shakira superó las 1.000 millones de reproducciones

Shakira reveló haber sido víctima de prejuicios por ser colombiana

Arcángel le envía duro mensaje a la mujer que causó muerte de su hermano

César Escola revela un segundo 'objeto extraño' en el aeropuerto El Dorado

Karol G: así fue la primera noche de 'La Bichota' en Medellín

Tendencias EL TIEMPO