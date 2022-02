Mediante su cuenta de Instagram, el cantante samario Carlos Vives compartió un video de su conversación con la artista barranquillera Shakira, en el que se ve la reacción que ella tuvo al ver un homenaje que Vives le había hecho por su cumpleaños.

El regalo se trató de la última producción musical de Carlos Vives, denominada ‘Currambera’, la cual estuvo inspirada en Barranquilla y sus mujeres, en honor a la cantante colombiana. Shakira no pudo evitar derramar lágrimas al ver el video musical.



Carlos Vives despertó las emociones de sus seguidores con su nuevo video Foto: Instagram: @Carlosvives

'Currambera’ despertó nostalgia y orgullo en Shakira al ver las calles donde creció y la representación de la cultura de su gente, que siempre llevará en el corazón. Además, al ver que su padre también fue homenajeado en el video, la cantante no pudo contener el llanto, “Al ver a mi papá ahí.. con eso ya me mataste”, expresó la cantautora en agradecimiento.



El intérprete de Cumbiana le recordó a su vieja amiga por qué es tan especial para Colombia y lo orgulloso que se siente de su carrera musical. Además, le dijo que este no solo era un homenaje de parte de él, sino de todas las mujeres barranquilleras y de su país.

“Tú no solo eres solo un cantante, eres un poeta, eres un cantador, eres un antropólogo, eres un musicólogo, eres alguien que rescata las costumbres de nuestra tierra, nuestros valores, nuestros principios, eres un estandarte”, afirmó Shakira elogiando al artista.

La conversación entre los cantantes tuvo una gran acogida en redes sociales. Hasta ahora ha tenido más de 800 mil reproducciones y sigue siendo tendencia en Colombia.

