Luego de casi seis meses de negociaciones legales entre Shakira y su expareja, Gerard Piqué, para determinar la custodia de sus hijos, en las últimas semanas por fin lograron ponerse de acuerdo. La barranquillera será quien cuide de ellos y podrá irse a vivir con los menores a Miami, Estados Unidos, desde el primero de enero de 2023.



Sin embargo, medios españoles aseguran que existe una curiosa cláusula que le impediría al catalán y su nueva pareja , Clara Chía Martí, mudarse a Miami. Fue el pasado siete de noviembre cuando las celebridades se reunieron en su antiguo hogar ubicado en Esplugues de Llobreat, para hablar sobre el futuro de sus pequeños; después de 12 horas de negociación, acompañados de sus abogados, lograron firmar el acuerdo.

Foto: Capturas de pantalla 'Gol Play'. Piqué y Clara Chía Martí en la despedida del futbolista del FC Barcelona.

Es prudente recordar que los documentos legales firmados por los famosos no son de acceso público, pues entre las decisiones se habría firmado una acuerdo de confidencialidad para evitar la filtración de información a medios de comunicación y la opinión pública.



Será el próximo jueves 1 de diciembre que los tutores ratifiquen el acuerdo ante el Juzgado De Familia número 18 de Barcelona. Hasta ahora el tema ya estaría finiquitado, aunque el único pero que habría sería de Shakira, quien quiere abandonar España lo antes posible y no hasta el primero de enero de 2023, como está estipulado en el documento.



Piqué, por su parte, no está de acuerdo y quiere que tanto Sasha y Milán puedan pasar las festividades de fin de año y las vacaciones de invierno, junto a su familia, luego sí dejarían que se muden a la Florida.



Si bien los documentos están encriptados y solo son del conocimientos del Juez, el letrado de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, el portal ‘Informalia’ dictaminó que en el convenio existiría la ya mencionada cláusula que impediría al deportista vivir en Miami, según dicen, para que la cantante de ‘Te Felicito’ pueda vivir con tranquilidad en territorio norteamericano.



Es prudente resaltar que esto hasta ahora es un rumor y que no ha sido confirmado ni por los abogados de los famosos, ni por los encargados fiscales del caso. Por lo pronto, se espera que el próximo jueves se puedan conocer más detalles de uno de los pleitos legales más mediáticos de los últimos del año.



