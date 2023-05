Shakira ha dejado un legado indiscutible en la industria musical con éxitos en las plataformas digitales, récords mundiales y letras que han llegado a todos los rincones del mundo. Sin embargo, alejada de la polémica, premios y la atención de los medios, la cantante posee una faceta filantrópica.

(Lea también: Shakira reveló de dónde salió la idea de que sus hijos aparecieran en 'Acróstico').

Desde hace más de dos décadas, la barranquillera ha sobresalido por contribuir en la educación pública del país de la mano de la Fundación Pies Descalzos, la cual busca desarrollar proyectos de infraestructura educativa para aumentar la cobertura, el acceso y la permanencia de los niños en los espacios de aprendizaje.

Aunque su carrera artística ha ido en ascenso, Shakira nunca ha dejado atrás su iniciativa. Recientemente, a través de sus redes sociales, anunció que abriría un nuevo módulo educativo en Uribia, un municipio ubicado al norte del departamento de La Guajira.



“Esta linda niña guajira que lleva nuestra bandera puesta pertenece a un colegio en Uribia para 1200 niños que no dispone de baños, aulas, comedor y cocina. Estaremos construyendo con @fpiesdescalzos aquí, un nuevo módulo con todo lo que necesitan”, informó la intérprete de ‘Monotonía’ en su cuenta de Instagram y Twitter.

(Siga leyendo: Shakira comparte video surfeando: ‘¿Qué no sabe hacer esta Mujer?’).

Fue en medio de este mensaje que la cantante decidió, aunque de manera implícita, hacer un llamado al gobierno de Gustavo Petro y al sector privado para mejorar las condiciones educativas de los niños colombianos.



“Seguimos trabajando y pedimos más esfuerzos al gobierno y al sector privado para que nuestros niños puedan obtener una educación digna y un futuro mucho mejor que su presente”, concluyó en su publicación, que incluyó una imagen de una niña guajira.

Un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) realizado en el año 2020 -el más reciente de este tipo- ubicó a Uribia entre los municipios más vulnerables en materia socioeconómica.



La investigación indicó que este municipio guajiro tenía la tasa de pobreza multidimensional más alta de todo el país. Alrededor de un 92,2 por ciento de los hogares estaba privado del 33,3 por ciento de los indicadores establecidos por el Dane (condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda).



En el ámbito educativo, en especial, el panorama no era alentador. La pobreza municipal, la privación del logro educativo y la inasistencia escolar hizo que Uribia se ubicara como uno de los territorios más afectados, incluso por encima de Cumaribo en Vichada (91,4 por ciento) y Alto Baudó en el Chocó (90, 6 por ciento).



El cálculo de la pobreza multidimensional permite a las autoridades obtener un diagnóstico del estado de los municipios para, de esta manera, trazar una línea de acción pertinente, definir prioridades en el accionar y direccionar las políticas públicas.

Shakira y la Fundación Pies Descalzos



En el año 1997, cuando Shakira recién había logrado su primer éxito internacional, creó la Fundación Pies Descalzos para combatir los desafíos de la calidad de la infraestructura educativa, la docencia y los procesos de innovación en Colombia y Latinoamérica.



Durante los primeros años, la organización caritativa centró sus esfuerzos en ayudar a la población desplazada por la violencia, así como en aportar a la nutrición de niños y adolescentes en territorios vulnerables. No fue hasta el año 2003 que se puso como meta trabajar de manera integral por la educación pública digna y de calidad.

(De interés: Acusan de plagio a Shakira por su nueva canción 'Acróstico': ¿es una casualidad?).

En 2004, la fundación abrió sus oficinas en Chocó, donde comenzó inicialmente la construcción de instituciones educativas. Un año después hizo lo propio en Barranquilla, la tierra natal de la artista, y en Soacha, Cundinamarca. Las gestiones de la organización dieron sus frutos y para el año 2006 la atención ya se había ampliado a más de 3 mil niños, niñas y adolescentes.



Para 2021, Pies Descalzos había construido 79 colegios en diferentes zonas del país, entre las que se encontraban Barranquilla, Cartagena, Quibdó, La Guajira y Norte de Santander. Esto, traducido en atención integral, significa un impacto a más de 21.000 vidas.



“A lo largo de mi vida he visto cómo la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse; y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy”, señaló Shakira en su página web.

Datos que posiblemente no conocía sobre Shakira

Más noticias en EL TIEMPO

Fotos: Así se ve hoy la pequeña hija de Gabriela y Carlos Alberto en Padres e Hijos

Tuvo sexo sin parar por más de 24 horas y ahora le deben amputar su miembro

Con apasionado beso, Carolina Cruz y Jamil Farah confirman su noviazgo en redes

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO