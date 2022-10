En internet se ha vuelto tendencia 'Monotonía', la última canción de Shakira, debido a lo que muchos consideran son claros y fuertes mensajes contra Gerard Piqué, quien ha estado en el ojo del huracán desde que se supo que engañó a Shakira después de 12 años de relación y dos hijos juntos.



(Lea: Shakira y Piqué: lo último sobre su separación)

Si bien muchos han mandado mensajes de apoyo a Shakira por como decidió expresarse en la canción otros, como la conferencista y periodista, Alexandra Pumarejo, no se han mostrado muy contentos.



Durante una entrevista con Blu Radio, Pumarejo aseguró que si bien es válido usar experiencias dolorosas como las separaciones como una forma de inspiración, no es sano quedarse en el papel de víctima.



(Mujer muestra en TikTok los terribles resultados de un diseño de sonrisa)



"No sana quedarse en modo víctima, echándole la culpa a la pareja. Así haya tenido el 97 % de la responsabilidad, la sanación comienza cuando uno decide asumir así sea el 3 % de la misma” dijo al programa radial colombiano.



Además, Pumarejo resalta que, al tener hijos juntos, no encuentra que sea correcto exponer la intimidad de esa manera, "No estoy de acuerdo porque tienen hijos en común. Así sea un tema artístico, poner los trapitos al aire no es sano. Esos niños tienen papá, así haya sido infiel lo que sea”, aseguró la conferencista.

Más noticias