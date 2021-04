Shakira iba a salir en 'Betty, la fea' pero no lo hizo por esta razón

Desde que fue estrenada en octubre de 1999, 'Yo soy Betty, la fea' se convirtió en un éxito que llegó a más de 180 países, que fue doblado a 25 idiomas y adaptado más de 30 veces en todo el mundo.



Tan grande fue el fenómeno que distintas celebridades aparecieron en el programa para brillar al lado de 'Beatriz Pinzón', quien era interpretada por la actriz colombiana.



(Lea también: Así fue el reencuentro de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello).

Entre estas personalidades estuvieron Ricardo Montaner, quien le dedicó el tema 'Bésame' a ‘Betty’, Franco de Vita, quien le dijo 'bonita', además de Armando Manzanero y Olga Tañón, quienes cantaron el día de su boda.



Por su parte, la cantante barranquillera Shakira también fue invitada por la producción de la telenovela escrita por Fernando Gaitán, pero lamentablemente no pudo concretarse su cameo.



En esta época, la artista se había hecho más famosa por su álbum 'Dónde están los ladrones' y estaba llevando a cabo su Tour Anfibio por América Latina y Estados Unidos.



Este último era el país donde Shakira estaba viviendo durante esa época. En cuanto recibió la propuesta, la interprete de 'Ojos así' aceptó y se planificó todo para que las grabaciones fueran en Miami.



(Además: Telenovelas colombianas que se pueden ver en Netflix).

La visa estadounidense fue denegada a tres de los involucrados en la novela FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, no se pudo realizar su aparición por un tema logístico dentro del equipo que grababa la novela. Para hacer posible la grabación de las escenas, se necesitaba que gran parte de la producción viajara a la nación norteamericana, lo cual no fue posible ya que algunos miembros no lograron tramitar la visa.



Aunque alegaron en la Embajada de Estados Unidos que sólo la usarían para rodar las escenas en Miami y se comprometieron a regresar en cuanto terminaran, la visa estadounidense fue denegada a tres de los involucrados en la novela.



(Le puede interesar: Así terminaron en verdad 'Betty, la Fea' y 'Pedro, el Escamoso').

Cambio de look en 'Betty, la fea'. Cambio de look en 'Betty, la fea'. Foto: 'RCN'

La cantante colombiana, de 44 años, iba a aparecer en la escena en la que le hacen el cambio de 'look' a 'Betty'. Se suponía que ella iba a ser quien la ayudaría en su transformación. Por fortuna, esto no afectó la trama y se hicieron los reajustes de locación para que la escena fuera grabada en Colombia.



El cambio de imagen se dio de todas maneras y quien ayudó a 'Betty' fue 'Catalina Ángel', interpretada por Celmira Luzardo. La transformación ocurrió en Cartagena, mientras la protagonista trabajaba en el marco del Concurso Nacional de Belleza (CNB) de esa época.



(Le recomendamos leer: Yina Calderón se vistió como 'Betty' para su nuevo sencillo musical).

Cambio extremo en 'Betty, la fea' Cambio extremo en 'Betty, la fea' Foto: 'RCN'

En Miami la producción también iba a grabar con los hermanos Estefan, Gloria y Emilio, Julio y Enrique Iglesias, Kike Santander y Édgar Rentería.



(Siga leyendo: 'La Jirafa', de 'Betty, la fea', se removerá sus prótesis de senos).



Tendencias EL TIEMPO