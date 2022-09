Shakira y Piqué han estado durante los últimos meses en el ojo de la opinión pública tras anunciar su separación luego de 12 años de relación. Además, el nuevo romance del central del Barcelona con la joven Clara Chía ha llamado más la atención de quienes siguen de cerca las noticias sobre la pareja.



La cantante y el futbolista estarían viviendo un tensa situación mientras negocian su separación, ya que tienen dos hijos de por medio: Milán y Sasha. En este proceso ambos han accedido a abogados y asesores.



Mientras que a Piqué se le ha visto ya en varias ocasiones junto a su nueva pareja, con quien incluso ha hecho viajes románticos y ha presentado ante su familia, a la barranquillera se le ha visto tranquila y compartiendo tiempo con sus dos hijos mientras supera la ruptura.



Ambos han dejado claro en varias ocasiones que sus hijos son lo más importante de sus vidas, y aunque su relación no se encuentra en un buen punto, parece que hacen su mejor esfuerzo para que los pequeños no sufran las consecuencias de su separación.



Su reencuentro

Las celebridades coincidieron en las últimas horas en un partido de béisbol de su hijo mayor, Milán, quien es aficionado a este deporte y, por supuesto, cuenta con el apoyo de sus padres. Pero un detalle en el atuendo de Shakira no pasó desapercibido.



Aunque compartieron el mismo espacio, no se acercaron en ningún momento y cada uno apoyó a su hijo sin cruzar palabras o miradas. Sin embargo, Piqué estuvo todo el tiempo acompañado por su madre, Montserrat Bernabeu, exsuegra de Shakira.



Durante el partido, Shakira usó una chaqueta con un mensaje muy particular que llamó rápidamente la atención y que en redes ya han señalado que era uuna contundente indirecta para el padre de sus hijos, pues decía: "Keep back", que traduce "mantente atrás".

Shakira y pigqué en el partido de béisbol de Sasha, la chaqueta de Shakira dice "Keep Back" y pues bueno 🤭🤭 pic.twitter.com/qKUJGUuf7W — Memes_Shakira 🫀🗡️ (@Memes_Shakira2) September 26, 2022

