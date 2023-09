La ex relación de Shakira y Gerard Piqué ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, pues hace unas semanas la barranquillera estreno su sencillo 'El Jefe' con el grupo Fuerza Regida y en este hizo unos comentarios sobre su ex suegro y el exfutbolista.

Desde que se conoció la noticia de la separación, Shakira ha tratado de desahogarse mediantes sus canciones y así se han revelado varios detalles de su ex relación. Pues se cree que Piqué engañó a la colombiana con la joven Clara Chía, además, de acuerdo con varios medios españoles, el exfutbolista le habría sido infiel a la cantante en varias oportunidades.



En las últimas horas, el medio catalán 'El Nacional', ha revelado más detalles sobre la ruptura entre Shakira y Piqué, mencionando un dato que ha sorprendido a más de una persona.



De acuerdo con el periódico, Shakira intentó regresar con Piqué dos veces y cuando él ya estaba con Clara Chía. La primera vez que intentó retomar la relación se habría dado poco tiempo después de que anunciaran su ruptura.

Además, aseguraron que ambos intentaron revivir su relación, pero las cosas no resultaron bien.



“Una Shakira que, según cuentan desde Barcelona, ha intentado retomar la relación con Gerard en dos ocasiones. La primera fue cuando estalló la crisis. Ambos hicieron el intento de reavivar la llama, pero fue imposible. Apenas duraron unas semanas más y a continuación Piqué inició su relación con Clara Chía”, reseñó el medio.



Por otro lado, el segundo intento habría sido cuando la artista y el también empresario se encontraban definiendo la custodia de sus dos hijos. Según 'El Nacional', Shakira buscó acercarse a Piqué, pero él se habría negado. "A partir de entonces empezaron a salir a la luz la retahíla de canciones atacando al catalán”, comentaron.



Asimismo, el medio catalán enfatizó que Shakira, supuestamente, tendría todavía sentimientos por el exfutbolista. Vale la pena resaltar, que esto todavía no se ha confirmado, ya que Shakira o Piqué han dado declaraciones sobre lo que dijo el medio.



“Algunos consideran que, viendo lo despechada que todavía se siente, todavía está enamorada. Y que no sería de extrañar que volviera con Piqué mañana mismo si el ex jugador se lo pide. Algo que, sin embargo, no pasará”, concluyeron.

