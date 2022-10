Shakira sigue siendo tendencia en los medios de comunicación de todo el mundo. Esta vez no tiene nada que ver con el proceso legal que lleva a cabo junto a su expareja, el central del F.C. Barcelona, Gerard Piqué, sino porque supuestamente se coló en una fiesta de Halloween con sus hijos, Milan y Sasha, utilizando su influencia como figura pública.



Según comentan medios españoles, la barranquillera no esperó su turno en la fila, por lo que causó la indignación colectiva en los padres de familia, quienes se encontraban esperando más de una hora para ingresar al recinto.

La periodista Nuria Martin expresó en su programa de entretenimiento ‘Socialité’ que su equipo de trabajo se contactó con algunas de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Ellos manifestaron su molestia por seguir en la cola, mientras la celebridad avanza sin problema alguno.



"Todo el mundo estaba indignado, porque es una imagen muy cutre. Empezaron a apartar a todo el mundo y apareció Shakira con sus hijos, dos agentes de seguridad y se colaron", dijo la comunicadora de ‘Telecinco’.



“Hubo discusiones y peticiones de que esto no pasara, pero la organización dijo que dejaban entrar a los que le dieran la gana”, agregó la reportera, mencionando que algunos padres que estaban en la fila se quejaron e indicaron que dejarían de seguir a la intérprete de ‘Te Felicito’ en sus redes sociales.



Hasta el momento la celebridad no se ha pronunciado al respecto y los organizadores del evento tampoco. Se espera que en el transcurso de la semana ambas partes lancen algún comunicado a la comunidad.



Shakira se cuela en una fiesta y tenemos las imágenes #Socialité612 pic.twitter.com/AMEeORBc19 — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 30, 2022

¿En qué va la separación entre Shakira y Piqué?

Cabe destacar que el lío jurídico entre los famosos parece estar muy lejos de acabar. En la primera audiencia de conciliación para determinar la custodia de sus hijos y la distribución de las propiedades, las cosas no salieron nada bien, pues las partes no llegaron a buen término y el proceso se aplazó.



“El deportista está harto de las interminables dilaciones para llegar a un acuerdo en esta pedregosa negociación, un calvario de reuniones, cláusulas y contraofertas insoportables”, fueron las palabras que utilizó el diario local ‘La Vanguardia’ para describir lo que sucedió.



Por el momento, se espera a que se vuelvan a realizar nuevas propuestas de conciliación o, de lo contrario, el caso lo tomará un juez que dictaminaría ante la corte las disposiciones en las que se llevará a cabo la custodia y las distribución de los bienes adquiridos durante la unión conyugal.



Shakira y Piqué confirmaron su separación tras varios rumores La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron el sábado su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento. Shakira y Piqué confirman su separación. Foto: Instagram @3gerardpique

