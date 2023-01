A dos semanas de su estreno, la canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap sigue estando en los más alto de las listas de reproducción, ubicándose en el puesto número 9 del ranking ‘Billboard’ mundial y en el segundo del escalafón global de la audiencia en Spotify; en YouTube ya alcanzó los 229 millones de visualizaciones.



(Siga leyendo: La conmovedora nota con la que dejaron a una perrita abandonada en un refugio).

La canción logró obtener gran acogida del público por la coyuntura que venía generando la separación de la barranquillera con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, quien, presuntamente, le habría sido infiel con su actual pareja amorosa Clara Chía Martí.

Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas FACEBOOK

TWITTER

El sencillo estuvo cargado con versos que explicaban lo que sentía la intérprete de ‘Te Felicito’ por su ruptura amorosa con el catalán. Frases que causaron gran revuelo en redes sociales, llegando a tener en tendencia mundial en Twitter palabras como Twingo, Ferrari, Casio y Rolex, las cuales utilizó para hacer una comparativa entre ella y las decisiones que tomó el deportista.



Sin embargo, lo que no se sabía hasta el momento es que la cantante tenía una frases aún más fuertes que decidió eliminar para evitar problemas legales con su expareja, o al menos así lo confirmó Keityn, compositor que ayudó a escribir el tema, en una entrevista para el podcast ‘Molusco TV’.



“Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas (…) cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave”, explicó el artista.



(También: Camilo Echeverry desmiente rumores sobre su hija Índigo: 'Es inquietante’).

Mientras que fue él quien propuso el famoso “sal-piqué”, Keityn reveló cuál era la estrofa inicial: “Iba a decir ‘a ese ají le falta más pique’”. Así mismo, confirmó que la icónico verso “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fue escrita por él.



“A Shakira se le ocurrió el ‘clara-mente’, que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí. También la frase ‘yo valgo por dos de 22 (en referencia a la edad que tenía Clara Chía cuando empezó su affaire con el futbolista). Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudé a rimar, pero la compositora fue Shak”, advirtió.



“Estuvimos tres días en casa de Shakira. De hecho, Biza cumplió años en medio de todo. Luego me fui de Barcelona y todavía no habíamos concretado la canción”, agregó.



Finalizó diciendo que Shakira está trabajando en un nuevo álbum desligado de los temas amorosos y que podría volver a colaborar con el productor argentino y con el compositor colombiano en nuevas producciones discográficas.



“En el momento de la sesión 53, en especial, el mood estaba en eso, pero ahora estamos haciendo nuevas temáticas”, adelantó.



(Artículos relacionados: Marcelo Cezán cuenta detalles de la época en la que quedó en 'ruina económica').

Más noticas

Tendencias EL TIEMPO