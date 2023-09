Shakira no tiene techo. La barranquillera, que recibió un reconocimiento a su carrera este martes en la gala de los MTV Video Music Awards (VMA), en Nueva Jersey (EE. UU.), sigue acumulando éxitos por doquier.

La intérprete de 'Hips don't lie' hizo historia al convertirse esa noche en la primera artista latinoamericana en recibir el "Video Vanguard Award", uniéndose a una lista de estrellas que incluye a Madonna, David Bowie o Beyoncé.



"A mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí animándome, y hacen sentir a mamá que puede hacerlo todo. Y a mis fans, gracias por ser mi ejército, ayudarme en todas las batallas", declaró, en inglés.



"Esto es para ustedes, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país: gracias por inspirarme, darme fuerza y ganas de seguir adelante", terminó, con una gran sonrisa y alzando el premio dorado en el puño.



Y, en las últimas horas, las hermanas barranquilleras Mariangélica y Valentina Suárez, quienes sorprendieron al mundo al cantar con Shakira en el escenario, revelaron cómo cumplieron el sueño de millones de fanáticas. Además, contaron lo que nadie vio del 'show'.



'Shakira es increíble'

Shakira se presentó en el escenario durante los MTV Video Music Awards 2023. Foto: AFP - EFE

Shakira protagonizó un espectáculo en el que comprimió sus éxitos en un trepidante popurrí de 10 minutos en el que le dio tiempo a bailar, a mover sus famosas caderas, a 'surfear' sobre el público y a subir a un podio que se elevaba en el aire.



Luciendo un vestido de color carne con brillantes que luego cambió por una vistosa falda con flecos, Shakira le cantó "Loba", "Monotonía", Objection", "Wheneven Wherever" y uno de los temas del año, el de "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".



Fue a esta última canción a la que dedicó más tiempo, con el público coreando las letras llenas de alusiones a su exmarido, el futbolista Gerard Piqué, y la frase de empoderamiento femenino "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".



Y en medio de la presentación de Shakira, las hermanas Suárez, junto a otras dos tres personas, se subieron al escenario.



En las últimas horas, revelaron los detalles de la experiencia única.



'¡Shakira, yo soy de Barranquilla!'

Las fanáticas cumplieron el sueño de millones. Foto: Capturas de pantalla MTV y TikTok.

Según contaron en redes sociales, Valentina llegó el sábado a Nueva York a visitar a su hermana Mariangélica, quien vive ahí por motivos de estudio.



En un video, comentaron que aplicaron para los 'tickets especiales' que daban para el evento. Y aunque la elección era al azar, ambas quedaron elegidas para recibir los boletos con acceso preferencial.



Las entradas les permitían entrar al evento y verlo completo. Una vez entraron al lugar, comentan, "eran como ochenta personas".



Y en medio de la emoción, un señor de logística se acercó y, aunque pensaron que las iban a cambiar de puesto, las subió al escenario.



"Teníamos en frente a Taylor Swift, nos saludaba y nos tiraba besos. La teníamos a metro y medio", contaron, bastante emocionadas.



"Esto fue cero planeado. Los organizadores tenían miedo de que no fuéramos a cantar con Shakira (...) Todo era caótico, todo era caótico", añadieron.



Según se vio en el video, las hermanas subieron cuando Shakira cantaba 'Hips don't lie"'.



"Cuando Shakira se nos acerca, no sabíamos qué hacer, pero pudimos cantar. Shakira como que con la mirada nos decía qué teníamos que hacer", relataron sobre el 'performance' en la parte de "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", de su sesión con Bizarrap.



"Todo fue perfecto, fue demasiado increíble, Shakira es increíble", dijo Mariangélica.



"Es super flaca", dijo Valentina.



"Divina (...) Yo le cogí la mano, y le decía: ¡Shakira, yo soy de Barranquilla!", complementó Mariangélica.



Luego, sobre lo que presenciaron, dijeron que cuando Shakira y Karol G compartieron en el escenario, "Milan (hijo de Shakira) estaba demasiado emocionado. Cuando dijeron que ganaron aplaudía súper feliz".



"Taylor Swift bailó todo el show. Las cuatro horas la tuvimos al frente", añadió Valentina.



"Todo fue increíble", concluyó Mariangélica.

Así fue el grandioso 'show' de Shakira

