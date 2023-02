Desde que se anunció la separación entre la cantante barranquillera Shakira y el exjugador de fútbol Gerard Piqué, el mundo ha estado pendiente de las diferentes declaraciones que la artista ha hecho acerca de su relación y la infidelidad del futbolista con Clara Chía.

Especialmente sobre aquellas que se han dado a través de las canciones que ha publicado la artista.



(Le puede interesar: ¿Piqué tiembla con adelanto de entrevista de Shakira?: 'Lista para otro round').



Por medio de cuatro entregas, la colombiana ha expresado su dolor, resiliencia y la lucha interna que vivió durante su separación.



De hecho, Shakira colaboró con la también exitosa artista Karol G con el tema 'TQG', el cual hace parte del álbum de la paisa titulado 'Mañana será bonito'.



Su éxito ha sido tal, que en las primeras dos horas desde su publicación, la canción ya había logrado 1,5 millones de reproducciones.

Facebook Twitter Linkedin

La canción 'TQG' fue publicada en el canal de YouTube de Karol G. Foto: YouTube

Ahora bien Shakira dio a conocer los pormenores de su carrera, de los últimos lanzamientos, de su futuro y demás en una entrevista con el periodista Enrique Acevedo.

La grabación fue transmitida el canal mexicano Las Estrellas, a las 11:30 p.m. (hora Colombia). Por otro lado, puede verla en streaming por la página oficial del canal N+, disponible así como en la plataforma ViX.

'Las mujeres estamos en un punto clave de la sociedad'

En la entrevista publicada por N+, se puede apreciar como la artista habló sobre el papel que tienen las mujeres en la sociedad, así como el empoderamiento que ha roto la creencia de que una mujer necesita un hombre para estar bien.



"Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad. El apoyo que podamos darnos las unas a las otras es importantísimo", comentó, haciendo referencia a los cambios que se están generando paulatinamente.



(Además: Shakira se tapa en plata: el dineral que ha ganado con canciones anti Piqué).



Además, citó a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, diciendo que "Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas que no apoyan a otras".



"He logrado sentir que yo me basto a mi misma. Que una mujer que debe enfrentar los problemas de la vida, sale fortalecida", comentó.Así mismo, dijo que debía "estar más fuerte que una leona", lo cual será resultado de vivir un duelo, vivir la frustración y de su reconstrucción.

'La sesión con Biza fue un espacio de sanación'

Por otro lado, agradeció al productor argentino Bizarrap por la oportunidad que tuvo en el estudio de grabación.



"Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. Lamentablemente no todos los sueños se cumplen", explicó al hablar sobre el impacto que ha tenido la Music Sessions #53 en su vida.

Facebook Twitter Linkedin

En tan solo los primeros 40 segundos de publicación, el tema ya tenía 2.8 millones de reproducciones. Foto: YouTube: Bizarrap

"Mis letras y mis canciones en general son más elocuentes que yo misma", dijo entre risas, hablando de la letra de la pieza. "Alguien debió tomarme una foto el día en que grabé la sesión con Bizarrap. (...) Porque entré al estudio de una forma y salí de otra. Y es una de las cosas que más le agradezco a Biza, pues me dio un espacio para desahogarme".

'Es fantástico poder compartir con mis hijos este éxito'

La barranquillera también habló del cómo sus hijos han estado presentes en su carrera musical.



"Ellos tienen una participación en mi carrera bastante activa. Tienen grandes ideas, siempre estoy escuchando sus opiniones", expresó mientras comentaba que Milán y Sasha estuvieron presentes en la creación de 'Te Felicito' y 'Monotonía'.

'Tengo un rol'

Además, comentó que celebraba que los éxitos globales que está cosechando sean producto de la música de una colombiana y sobretodo que sean en español.



Destacó el impactó que tuvo su sencillo del 2005 'Hips don't Lie', así como la creciente popularidad que ha adquirido la música latina, gracias a grandes representantes de la región.



"La música se convierte en la banda sonora de la gente", reflexionó al explicar que su legado se puede compartir de generación en generación.

Más noticias

Hablan el padre y la Basílica de Chiquinquirá por insultos a la cultura paisa

Cemento a base de cocaína: el proyecto de Ecuador para destruir droga incautada

Viva Air suspende sus operaciones de forma inmediata: conozca las razones