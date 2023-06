El pasado 6 de junio de 2019, la cantante barranquillera Shakira se paró ante un juzgado en Barcelona con el fin de declarar sobre el presunto fraude de 14,5 millones de euros a la Hacienda.



Su objetivo del día: contar con detalles como fue su vivencia en el país europeo, con el fin de demostrar que hasta el 2015 no pudo haber sido tratada como residente fiscal debido a que no cumplía con los requisitos para ser considerada como tal.



Durante la sesión de 80 minutos, diferentes intimidades y recuerdos fueron narrados por la intérprete de 'Te felicito'. Entre ellos, están los celos de Gerard Piqué, pues Shakira afirma que al principio de la relación, la artista había comprado una casa en Nassau, cerca a la casa de Antonio de la Rúa.

El futbolista español Gerard Piqué conoció a la cantante colombiana en la grabación del videoclip 'Waka Waka', en 2010. Foto: Instagram: shakira

Así lo afirma el medio español El País, en un artículo en el que recopila las declaraciones más relevantes de la barranquillera. Según el informe al que tuvieron acceso, Shakira se habría enamorado de las Bahamas, especialmente de Nassau, su capital.

Fue entonces cuando decidió quedarse y comprar una casa en el año 2004, donde convivió con de la Rúa por un tiempo.



“Me enamoré de la isla y me quedé. Me daba una privacidad que no encontraba en otro país y tenía la ventaja de estar a 20 minutos de Estados Unidos", comentó la cantante.



Ahora bien, a los tres años la región le concedió un permiso de residencia permanente. Sin embargo, también afirmó que desde el 2011 hasta el 2014 no residió allí, debido a su carrera musical y, especialmente, por su relación con Piqué.

“Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, explicó ante la jueza.

Shakira y Antonio de la Rúa: un amor de 11 años

Cabe recordar que Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una larga relación sentimental que duró 11 años.



Se conocieron en el año 2000, en medio de la gira promocional '¿Dónde están los ladrones?'. En su recorrido por el cono sur, ambos coincidieron en Buenos Aires, lugar en el que se enamoraron para posteriormente comprometerse en el 2001.



Sin embargo, el paso más grande de la relación se dio cuando Antonio se convirtió en el representante de la cantante.

La cantante colombiana Shakira, y su novio Antonio de la Rua, durante la semifinal del torneo de exhibición de Abu Dhabi. Foto: Ali Haider / EFE

Todo marchaba bien y durante unos años fueron probablemente una de las parejas del año. Aun así, dicen que no todo lo que brilla es oro, cuestión que se vio reflejada en los rumores de infidelidad que más de una vez salpicaron la relación.



Años después, en el 2010, decidieron tomar caminos separados. No obstante, no fue sino hasta inicios del 2011 que la noticia se hizo pública. Meses después, en marzo de ese mismo año, fue cuando comenzó formalmente el romance de la intérprete de 'Ojos así' con Gerard Piqué.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS