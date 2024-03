Shakira: Grupo Frontera y otros artistas que saldrán en nuevo álbum de la cantante

Shakira, una de las cantantes más aclamadas de la escena musical, anunció que lanzará nuevo álbum musical titulado 'Las mujeres ya no lloran', en el que se incluirán las canciones que nacieron tras su separación de Gerard Piqué y unas nuevas que sus fanáticos esperan escuchar y gozar pronto.



'Te felicito', 'Monotonía', 'BZRP music sessions vol. 53', 'TQG', 'Acróstico', 'Copa vacía', 'El jefe', serán los temas que la barranquillera reelanzará con su nuevo proyecto.



Igualmente, los nuevos sencillos que se escucharán desde el 22 de marzo son: 'Puntería', 'La fuerte', 'Tiempo sin verte', 'Cohete', '(Entre paréntesis)', 'Cómo, dónde y cuándo', 'Nassau', 'Última', y 'BZRP music sessions vol. 53' (Tiesto Remix).

Cabe mencionar que esta será la primera vez que Shakira lanza simultáneamente un álbum en vinilo y digital, con cuatro portadas que representan diferentes "atributos".

"La esmeralda: confianza; el rubí: la pasión, el zafiro: la vulnerabilidad y el diamante: la fuerza y la resiliencia", dijo la artista a través de Instagram.

"Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", dijo en la misma red social la colombiana.



Artistas que estarán en el nuevo álbum de Shakira

Como se dijo anteriormente, en el nuevo trabajo discográfico de Shakira se presentarán temas que empezaron a lanzarse desde el 2022, los cuales, se hicieron en colaboración con otros artistas de talla internacional.

Uno de los cantantes presentes en 'Las mujeres ya no lloran' es Rauw Alejandro, con quien cantó 'Te felicito', 'single', que suma más de 600 millones de reproducciones en YouTube.



Con el 'boricua', la artista interpretará una nueva canción llamada 'Cohete' que, posiblemente, también tenga referencias a su expareja Gerard Piqué.



Al lado de Ozuna, Shakira dejó ver sus primeras lágrimas con 'Monotonía', un tema del género de la bachata que tiene casi 300 visualizaciones en YouTube.



Una de las canciones que más emocionó a los fanáticos de la barranquillera fue 'BZRP music sessions vol. 53', que hizo con Bizarrap; en el nuevo álbum, se presentará su versión original, un remix con Dj Tiesto, y una nueva colaboración con el productor argentino llamada 'La fuerte'.

Karol G también tendrá su espacio en el trabajo musical de Shakira con 'TQG', al igual que Manuel Turizo con 'Copa Vacía' y Fuerza Régida con 'El jefe'.



Milán y Sasha, hijos de la famosa cantante tienen un lugar importante en el álbum con 'Acróstico'.

Entre las nuevas colaboraciones que se podrán disfrutar en 'Las mujeres ya no lloran', está la hecha junto a la rapera estadounidense Cardi B llamada 'Puntería', canción número uno de la lista.

'(Entre paréntesis)' es otro lanzamiento que se hará junto a Grupo Frontera, del que ya se conoce un adelanto. "Dime qué te pasó, porque te noto fría, tus besos ya no saben a lo que sabían, sigues durmiendo enh mi cama, pero la siento vacía, se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más", dice parte de la letra.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

