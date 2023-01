"Perdón que te sal-piqué". Hace seis días se estrenó la sesión #53 del argentino Bizarrap junto a la colombiana Shakira y las puyas por la pasada relación de la artista con el ex jugador Gerard Piqué aún siguen siendo tendencia global.



A Piqué se le ha visto conduciendo un Twingo y utilizando relojes Casio, mientras que Shakira ha respondido a la prensa con su canción que se convirtió en el debut más grande en la historia de la música en español, luego de alcanzar 14.4 millones de streams en las primeras 24 horas en la plataforma musical Spotify.



A su vez, diversas personalidades han mostrado su apoyo y simpatía por la barranquillera. Uno de ellos es la agrupación de J-Pop, One n' Only, quienes compartieron un vídeo en el que mencionan que también quieren grabar una canción con Shakira.

En el audiovisual se logra ver a los chicos sumándose al baile que dejó la sesión más reciente de Bizarrap. Además, se destaca el detalle que tuvieron al incorporar en el performance el movimiento que hace referencia a la frase "Perdón que te sal-piqué".



Esta es una banda de J-pop formada en 2018 por Stardust Promotion con ex miembros de los grupos de pop EBiSSH y Satori Boys Club. La alineación incluye a los vocalistas, raperos y bailarines Tetta Seki, Rei Sawamura, Hayato Yamuchi, Eiku Yamashita, Kenshin Kimamura, Hayashi Kouki y Kusakawa Naoya.



Hicieron su debut discográfico con la canción 'Dark Knight', que encabezó el Billboard Japan Hot 100 tras su lanzamiento en mayo de 2019. Su calendario de 2019 incluía apariciones en lugares de Nagoya y Tokio.



Cabe mencionar que esta cultura asiática está teniendo un gran auge desde hace varios años y se está impulsando con presentaciones de grupos como NCT 127 en el Movistar Arena y The Rose en el Festival Estéreo Picnic.



