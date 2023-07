El Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico fue el escenario de los esperados Premios Juventud en su vigésima celebración este 20 de julio. Estos reconocimientos tienen el objetivo de festejar a los mejores artistas hispanos y latinoamericanos de la música pop. En esta edición Shakira fue la artista con más premios recibidos.



(Lea también: Lewis Hamilton está molesto con Shakira y toma dura decisión: 'Le pidió que no bajara').

La cantante barranquillera asistió al evento junto con sus dos hijos Milan y Sasha y estuvo nominada a nueve categorías, de las cuales fue galardonada en ocho : 'Mejor canción pop/urbano', 'Artista premios juventud femenina y tropical mix', 'Mejor canción para mi ex', 'Girl power' , 'Mejor urban track', 'Mejor colaboración pop/urbano', 'Tropical mix y social dance challenge'.



Los éxitos musicales que fueron destacados en las categorías son: TQG, Monotonía y Shakira – BZRP Music Sessions #53.



Asimismo, fueron nominados en distintas categorías artistas como: Karol G, Manuel Turizo, Farina, Kali Uchis, Camilo, Bad Bunny,Emmanuel Estuardo Yoque, Rosalía, J Balvin, Feid, entre otros.



“Mi mayor suerte es tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y no rendirme. La verdad que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad”, señaló la barranquillera en vivo.



Con una sonrisa y en medio de aplausos concluyó: “Debería haber un premio para los fans, los quiero y los voy a querer siempre”.



(Le puede interesar: 'Respeto, por favor': Shakira detuvo periodista que le hizo incómoda pregunta).

Además, recibió de manos de la cantante puertorriqueña Kany García el premio de ‘Agente de Cambio’, por su labor con ‘Pies Descalzos’, fundación en la cual ayuda a distintos niños vulnerables en Colombia.



Shakira no solo brilló por sus ocho galardones sino también por el discurso emotivo al recibirlos. Habló acerca de su hijo Milan, quien ella afirmó que un día le contó con tristeza que un amigo suyo quería cambiarse en color de piel, “solamente me queda como madre decirle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede alzar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello en lo que no está de acuerdo, es así Milan”, agregó mirando a su pequeño hijo.



Por último, reiteró a través de su cuenta de Instagram su agradecimiento por los premios: "No me esperaba tanto. Gracias”.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Gerard Piqué vuelve a hacer público su amor por Clara Chía

Piqué quedó atrás: video del emotivo reencuentro entre Shakira y sus hijos en Barcelona

Shakira pone a bailar Waka Waka a las hijas de Cristiano Ronaldo, video viral