Cuando de expresar sentimientos se trata, Shakira lo hace mejor que nadie. Con flamantes, directas y acertadas composiciones musicales, la artista barranquillera ha ido, poco a poco, mostrando a sus seguidores una faceta tan arrolladora como vulnerable.



Aunque la cantante colombiana siempre se ha destacado por abrir su corazón a través de la música, también lo ha hecho ante las cámaras en algunas entrevistas que, tras su mediática separación con el exfutbolista Gerard Piqué, han cobrado un nuevo sentido para los fanáticos.

La ruptura de la colombiana con el catalán resultó una bomba para el mundo del espectáculo, sobre todo por los rumores de infidelidad que sobrevinieron al anuncio. De repente, todo el mundo tenía la mirada puesta en Shakira: cada canción, declaración y movimiento dado por la artista hasta ese momento se convirtió en objeto de investigación por parte de seguidores, medios y personas ajenas del espectro mediático.



En medio de las especulaciones, la barranquillera dio una respuesta contundente: la ‘BZRP Mussic Sessions #53’ que, junto con la posterior formalización de la relación de Piqué y Clara Chía, dejó al descubierto los motivos de su separación.

Shakira ha consolidado una amplia trayectoria profesional. Foto: YouTube: Shakira

Si bien la sesión con Bizarrap fue una de sus canciones más reveladoras, esto no significa que Shakira no haya dado pistas de su situación sentimental en ocasiones anteriores. De hecho, lo hizo, en más de una oportunidad.

Las sorprendentes frases premonitorias de Shakira

‘Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como pensabas’

En el aire andaban los rumores de que Shakira y Piqué habían terminado su relación de más de una década cuando la barranquillera dio una entrevista a This Morning.



La artista acudió al programa para promocionar su sencillo ‘Te Felicito’ que, por esa época, se especulaba estaba dirigido al exfutbolista del Barcelona. Y, en medio del diálogo que estaba sosteniendo con la entrevistadora, lanzó una significativa reflexión.

“Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, como mujeres. Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como pensabas”, dijo la intérprete de ‘Monotonía’ en ese momento, cuando aún no había salido a la luz su verdadero estado sentimental.

Las declaraciones de Shakira causaron muchas preguntas y no fue hasta que anunció su separación con Piqué que, para los fanáticos, adquirieron respuesta. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fueron las palabras con las que la barranquillera hizo público el fin de su historia de amor.

‘Al unicornio ya le pusieron los cuernos’



Hacia el año 2015, Shakira participó en una publicación de Caeli, una de las videoblogger más influyentes de México. Con un look relajado y casual, la artista barranquillera respondió preguntas que nunca antes le habían hecho.



Algunas preguntas trajeron a la luz aspectos de su vida personal y su faceta como madre; mientras que otras pusieron en aprietos a la intérprete de ‘Chantaje’.



Ante la posibilidad de poder ser un arcoíris o un unicornio, la colombiana contestó de manera divertida: “Prefiero un arcoíris, porque al unicornio ya le pusieron los cuernos”.

Esta entrevista, por supuesto, fue desempolvada y traída al presente durante el revuelo mediático de su separación con Piqué, en especial después de que el exdeportista, ahora líder de la Kings League, comenzó a hacer apariciones en público con su nueva novia, Clara Chía Marti.

‘En el momento que me destruyen, aprovecho para hacer canciones’

Si hay alguien que puede convertir una controvertida y mediática separación en combustible para su carrera, esa es, sin duda, Shakira, quien hizo de su ruptura con el futbolista español Gerard su mejor arma para impresionar a los seguidores, conmocionar a los amantes del fútbol y, como si fuera poco, paralizar al mundo con sus más recientes lanzamientos.



Durante los últimos meses, quedó claro el talento que tiene la artista barranquillera para convertir en arte un gran dolor. Sin embargo, no es algo que ella no hubiese pronosticado antes. En una entrevista antigua, que también fue desempolvada recientemente por los fanáticos, la cantante hizo referencia a su poder “cicatrizador” que, hasta el día de hoy, la ha acompañado.

“Yo he sido una persona sensible y susceptible a la vez, frágil. Pero así como tengo la desventaja de que alguien me pueda destruir en un segundo, tengo también la capacidad de cicatrización y reconstrucción. Entonces puedo rehacerme muy fácilmente. En el momento que me destruyen, aprovecho para escribir canciones”, reveló Shakira ante la cámara.

‘El amor es un juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño’



Hace algunos años, el periodista Jesús Quintero del Canal Sur logró, con sus reflexivas preguntas, hacer aflorar el lado más sensible de Shakira. Ante las cámaras, la artista hizo unas confesiones sobre el amor que, a día de hoy, siguen siendo recordadas entre los seguidores por su genuinidad.



“El amor yo creo que es la prueba máxima de la existencia de Dios, para los creyentes, y para los ateos la única razón por la que no se suicidan colectivamente”, dijo inicialmente la barranquillera. A lo que, inmediatamente, el periodista respondió: “Es tremendo cómo dos seres empiezan lamiéndose y terminan en el juzgado, ¿no?”.

“Qué miedo, ¿no?”, dice Shakira y, unos segundos, cita a Joaquin Sabina en su icónico tema ‘Amor se llama el juego’: “Como dice Joaquin Sabina, el agua apaga el fuego y al amor los años. El amor es un juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño”.

‘Es un hombre muy celoso y territorial’

De las múltiples de programas y entrevistas que Shakira ha dado, hay uno en especial que ha llamado la atención de los fanáticos. Aunque la cantante no se refiere directamente a una infidelidad, sí da detalles de su relación con el exfutbolista español, a quien tilda de “celoso” y “territorial”.



El tema de su relación con Piqué se puso sobre la mesa en medio de una conversación que estaba teniendo la barranquillera con Ryan Seacrest sobre su colaboración con Rihanna, 'Can't Remember to Forget You'.



“Por supuesto que le pregunté (a Piqué) antes de tomar la decisión de hacer un video que, desde luego, sabía que no iba a sentar muy bien a algunas personas”, dijo inicialmente la artista con respecto a las sensuales escenas que grabó para el videoclip, en compañía de la estrella barbadense.

Luego, añadió: “Teniendo en cuenta que Piqué es un hombre muy celoso y territorial, al que siempre le gusta tener todo bajo control, contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil”.

