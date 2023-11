Shakira estaría en Colombia y más de 30 países en la que sería su más grande gira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll es considerada como la artista colombiana más exitosa de todos los tiempos, pues ha logrado sostener su carrera artística por más de tres décadas y es sensación en los diferentes países del mundo.

Días atrás, la barranquillera se convirtió en tendencia mundial debido al proceso jurídico al que se sometió en España, donde la Secretaría de Estado de Hacienda de ese país, la acusaba de evasión de impuestos entre los años 2012, 2013 y 2014, por un presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros.

Tras su sonada separación con el futbolista español, Gerard Piqué, la cantante se dedicó a sus hijos y a la música, pues en el último año ha sacado grandes éxitos que la han hecho ganar varios premios en los últimos meses.



En su intervención en los Latin Grammy, celebrados en Sevilla, en España, el pasado 16 de noviembre aseguró que actualmente está enfocada en nuevos proyectos personales y musicales.



“A principios del próximo año espero lanzar el nuevo disco y luego habrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera”, dijo Shakira.

Durante los últimos días, se ha escuchado el rumor de que la artista colombiana estaría preparando la que sería su más grande gira musical, en la que visitaría más de 34 países, incluido su país natal, Colombia.



“Sí, ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera”, dijo Shakira meses atrás en su visita a su fundación ‘Pies Descalzos’, en Barranquilla.



En una entrevista que Shakira tuvo con Billboard Magazine, habló de lo que sería su próxima y esperada gira mundial, asegurando que su mayor deseo es que los precios de las entradas sean accesibles a todo el mundo, para que todos sus fanáticos puedan disfrutar del show.

Medios internacionales han asegurado que, la barranquillera espera visitar más de 30 países, entre ellos Colombia y varios de América Latina, América del Norte, Europa, Reino Unido, Medio Oriente y otros de Oceanía, además, indican que los conciertos serán principalmente en estadios y arenas.

