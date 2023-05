Barcelona fue testigo de cómo Shakira y Gerard Piqué construyeron una idílica familia y, años después, dio cuenta de su separación en medio de una despiadada tormenta mediática, musical y legal. Sin embargo, mucho antes de que se instalara en España e hiciera de Miami su hogar, la cantante vivía en una casa aquí, en territorio colombiano.

A unos seis kilómetros del centro de Barranquilla, en el barrio El Limoncito, se erige un complejo de edificios ubicado en el número 135 de la calle 86. Un arco en la entrada y una puerta de rejas es lo que, desde afuera, da la bienvenida a los moradores, visitantes y curiosos.

Aunque en los videos más recientes de la vivienda se puede observar que posee una fachada de color blanco, esta antes era reemplazada por una de tono café. Las escaleras que se logran divisar a lo lejos eran, al parecer, uno de los lugares más especiales para la artista, en donde se sentaba a componer, cobijada del cálido clima de la ciudad.



Según lo reveló el sitio EnLatino.com hace algunos años atrás, la barranquillera residía en el apartamento 202 junto con su madre, Nidia Ripoll, y su padre, William Mebarak. Se desconoce si alguno de sus hermanos paternos vivió allí, aunque las dimensiones del apartamento apuntan a que no lo hicieron.

Cuando el portal citado anteriormente visitó el antiguo hogar de la barranquillera, logró hablar con una inquilina del apartamento en el que se alojaba Shakira. La mujer, fisioterapeuta de profesión, confesó que la vivienda constaba de tres habitaciones sencillas, aunque no pudo dar más detalles.

Se dice que fue en este lugar donde Shakira realizó sus primeras composiciones musicales (como ‘Magia’) y también donde conoció al que se convertiría en uno de sus primeros amores: Óscar.



En diálogo con el canal ‘Venevisión’, la intérprete de ‘Monotonía’ dijo: “Recuerdo que cuando tenía 12 años tuve mi primer novio. Yo le dije a mi papá: ‘Me gusta Óscar’, era mi vecino, me encantaba y me moría por él. Mi papá me dijo: ‘Cómo te va a gustar Óscar si solo tienes 12 años. ¡Esto no puede ser posible!’”.



Ubicado a unos cuantos kilómetros del corazón de la capital del Atlántico, el barrio Limoncito cuenta con negocios a su alrededor, parroquias, parques, juegos infantiles, árboles frondosos y una comunidad que vio crecer y posteriormente partir a Shakira, antes de convertirse en una artista de talla internacional.



Desde que salió a la luz la ubicación de la casa de la infancia de la cantante, el lugar se ha convertido en un espacio de peregrinación para sus fanáticos, quienes lo visitan con el objetivo de encontrar algún remanente del pasado y legado de la artista. Al mismo tiempo, es un punto concurrido por los periodistas.

En 1998, Shakira confesó que aún guardaba amistades del colegio y de su barrio. Incluso, después de que se mudó a Miami para seguir cosechando frutos en su carrera profesional, admitió que seguía visitando a sus allegados en el barrio en el que creció.

Su infancia, marcada por la crisis económica de su padre



Aunque a Shakira ahora se le ve feliz y plena en Miami junto con sus hijos, la artista ha revelado en varias oportunidades que en territorio colombiano vivió momentos significativos. “Siempre da nostalgia regresar al país donde uno nació y vivió tantos años de la vida, y donde aún conservo tanto”, dijo en entrevista con ‘Yo, José Gabriel’.



En su tierra natal, Barranquilla, la intérprete de ‘Te Felicito’ forjó su personalidad, permeada por el ambiente, las costumbres y las tradiciones de la comunidad. “Eso reforzó mucho mi personalidad, lo que soy hoy se lo debo a esos primeros años de vida. Aunque después uno va cambiando, absorbiendo un poquito del mundo, conociendo otras culturas”, añadió.

La estrella colombiana ha reconocido sus momentos de felicidad, pero no ha ocultado las crisis que han marcado su vida. Lo hizo a inicios de enero con el lanzamiento de la ‘BZRP Music Sessions #53’, pero también antes de eso al revelar que, cuando tan solo tenía 8 años, su familia atravesó una situación económica difícil.



“Recuerdo el día que entré a mi casa y no estaban todos los muebles porque mi papá tuvo que pagar sus deudas”, contó la cantante, conmovida, en conversaciones con la revista ‘People’ en 2008.



La escena generó desasosiego, frustración y enojo hacia sus padres, pues no entendía su mal desempeño en los negocios. Ante su actitud reacia, decidieron llevarla a un parque para traerla a la realidad y darle una lección.



“Me llevaron al parque donde me mostraron a otros niños de mi edad inhalando cemento. Eran huérfanos y no tenían a nadie que los cuidara. Estaban descalzos y habían sido abandonados por su propia suerte”, relató la cantante.

La barranquillera creó la Fundación Pies Descalzos en 1997. Foto: Instagram: @shakira / Fundación Pies Descalzos

En el año 1997, cuando recién había logrado su primer éxito internacional, creó la Fundación Pies Descalzos para combatir los desafíos de la calidad de la infraestructura educativa, la docencia y los procesos de innovación en Colombia y Latinoamérica.



Durante los primeros años, la organización caritativa centró sus esfuerzos en ayudar a la población desplazada por la violencia, así como en aportar a la nutrición de niños y adolescentes en territorios vulnerables. No fue hasta el año 2003 que se puso como meta trabajar de manera integral por la educación pública digna y de calidad.

'Yo soy gitana'

“Aprovéchame que si llegué me puedo ir mañana”, canta Shakira en ‘Gitana’, uno de sus temas más icónicos. Sus fanáticos saben de sobra que, cuando se trata de empacar maletas, tomar un avión e iniciar la vida en otro país, este verso no es una metáfora, sino más bien una acertada y verídica advertencia.



Se sabe que la artista vivió una parte de su vida en Barranquilla, pero después de la crisis económica que vivió su padre tuvo que trasladarse a Los Ángeles, Estados Unidos, durante un tiempo.

Cuando estaba inmersa en un romance con Antonio de la Rúa, Shakira fue propietaria de una mansión en Punta del Este, Uruguay, llamada La Colorada. Una vez inició su relación sentimental con Gerard Piqué, se trasladó a Barcelona, donde residió, según ella misma declaró ante la Hacienda española, desde el 2015.



Alejada del asedio de la prensa española y la tormenta mediática generada por su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, Shakira comenzó, hace tan solo unas semanas, su nueva vida en Miami, Estados Unidos.

Datos que posiblemente no conocía sobre Shakira

