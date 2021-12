Shakira es una de las personalidades colombianas más reconocidas alrededor del mundo. No solo ha logrado triunfar con grandes éxitos musicales como 'Hips don't lie' y 'Whenever, Wherever', sino que su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl del año 2020, junto con Jennifer López, ha sido uno de los más vistos y aplaudidos de todos los tiempo.

Por eso, no es de extrañar que los colombianos se sientan orgullosos de que una estrella de la música como ella haya nacido en suelo barranquillero. Pero, muchos aseguran que ya no es tan colombiana como lo era antes, o por lo menos suena menos colombiana.

¿Por qué? Se lo contamos.

La entrevista que generó polémica

De las últimas ocasiones en las que se le ha visto en medios a la intérprete, la más criticada ha sido una conversación con la revista española Glamour, en la cual habló de sus gustos y de su personalidad.



En el video se aprecia claramente como Shakira habla con un marcado acento castellano, además de utilizar expresiones como 'me va bien' -que podría ser una manera de decir 'me sirve' o 'me funciona'- o 'no lo llevo bien' -que significa que no le gusta algo-, las cuales son utilizadas en ciertas zonas del país vasco.

Recordemos que ella se fue a vivir a España al casarse con Gerard Piqué, su actual esposo y padres de sus hijos, hace más de diez años.



Los internautas no se quedaron callados al respecto. Comentarios como "¡Eso ni Messi que lleva casi toda su vida viviendo en España!” y “¿Shakira se cree española ahora?” fueron parte de las críticas.



Algunos incluso dijeron que el acento sonaba forzado.

