Cada año tanto ‘Forbes’ como ‘Celebrity Net Worth’ publican sus listas de las personas más ricas del mundo, dependiendo de si son actores, empresarios, cantantes, etc. Y, este año, la cantante colombiana Shakira figura entre las mujeres con mayores riquezas en la industria de la música.



Según el último portal, la intérprete de ‘Hip’s Don’t Lie’ ocupa el puesto 26 con una fortuna de 300 millones de dólares.

¿A qué se debe la fortuna de Shakira?

Sin duda alguna, Shakira ha sido una de las cantantes latinas con mayor reconocimiento a nivel internacional y, si se habla de Colombia, la más importante del país.



“Shakira es cantante, compositora, productora, bailarina del vientre y filántropa. Al día de hoy ha vendido más de 125 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las cantantes femeninas más exitosas de todos los tiempos”, cuenta ‘Celebrity Net Worth’.



De hecho, la catalogan como la segunda cantante latina más exitosa de todos los tiempos detrás de Gloria Estefan.



Y es que, a pesar de que desde 2017 no lanza un álbum completo (el último fue ‘El Dorado’) sus canciones no dejan de sonar y ya ocupan un lugar en el imaginario colectivo. Cada una de sus facetas ha tenido buena acogida: así como hay quienes se quedan con la Shakira de ‘Pies descalzos’, prefiriendo una versión más rockera, otros aceptan con admiración a la que se inclina por el reggaetón, la bachata o no teme ingresar al estudio de Bizarrap a grabar una Music Session.

Las cantantes más ricas del mundo

La lista, por supuesto, la encabeza Rihanna. Esta mujer no solo recibe ganancias por su música, sino que creó un imperio del maquillaje y la moda con sus marcas Savage X Fenty y Fenty Beauty.

Después de ella figuran las siguientes artistas (tenga en cuenta que el número que se muestra a la izquierda es la posición en el ranking, excluyendo a los hombres):



1. Rihanna 1,7 billones de dólares

​3. Madonna 850 millones de dólares

4. Celine Dion 800 millones de dólares

5. Dolly Parton 650 millones de dólares

7. Beyoncé 700 millones de dólares

9. Gloria Estefan 500 millones de dólares

10. Victoria Beckham 450 millones de dólares

11. Barbra Streisand 400 millones de dólares

13. Jennifer Lopez 400 millones de dólares

16. Shania Twain 400 millones de dólares

17. Taylor Swift 400 millones de dólares

18. Trisha Yearwood 400 millones de dólares

20. Cher 360 millones de dólares

21. Mariah Carey 340 millones de dólares

​22. Katy Perry 330 millones de dólares

23. Lady Gaga 320 millones de dólares

