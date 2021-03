Shafik, el sobrino de Shakira que le sigue los pasos en la música

Shakira es sin duda una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial. No en vano, su talento ha sido merecedor de importantes nominaciones y premios como los Grammy, Grammy Latino, Billboard, entre otros.



Su exitosa carrera ha enamorado e inspirado a muchas generaciones. De hecho, sus habilidades en el baile, la música y su generosa personalidad la han convertido en un verdadero modelo a seguir.



Es el caso de su sobrino Shafik Mebarak, quien quiere seguir los pasos de su tía y representar al país, por donde quiera que vaya, con su música.



Shafik junto a Shakira. Foto: ASKfm: @ShafikMebarakAvendano

A sus 22 años, Shafik ha trabajado muy duro para iniciar su carrera musical, pues tiene claro el artista que quiere ser y Shakira ha influido mucho en ello. Ha sido ella quien le ha enseñado la pasión y la disciplina que se requiere para salir adelante en el mundo de la música.



"Ella influye muchísimo en mí, por el hecho de que es una persona que se ha esforzado mucho por llegar donde está. Es un ejemplo a seguir grandísimo”, aseguró el joven en entrevista con 'Entretenimiento Caracol'.



Shafik tiene 22 años y quiere seguir los pasos de Shakira, su tía. Foto: Youtube: Shafik

Este 11 de marzo el barranquillero estrenará su primer sencillo titulado 'Te fuiste' de la mano de Sony Music y The Rudeboyz. Con esta canción espera enamorar a las audiencias de la música urbana y hacer sentir identificados a todos aquellos que no han sido valorados por esa persona amada.



Shafik espera llegar a compartir escenario con su tía y otros artistas como J Balvin. Foto: Youtube: Shafik

En este proceso de incursionar en la industria musical, Shafik ha seguido cada uno de los consejos que le ha dado Shakira. De hecho, la última vez que se vieron aprovechó para compartirle su proyecto musical y asesorarse de la experiencia de su tía.



“La última vez que me vi con ella fue cuando vino a Barranquilla y le pedí un consejo de una canción que estaba grabando, ahí estuvimos trabajando un ratico y la aproveché al máximo. Ella principalmente me ha dado consejos sobre detalles, ser muy detallista a la hora de las canciones, en los pedacitos pequeños como añadir un pequeño ‘ehh’ que puede cambiar la vibra de las canciones”, relató Shafik para el medio citado.



Shafik Shafik Este es el tráiler de lo que será la primera canción de Shafik.

A su edad, el joven barranquillero es consciente del artista que quiere ser, del trabajo que esto significa y de cómo ve su carrera a futuro, pues en su mente ya se proyecta cantando al lado de los mayores exponentes del género urbano.



“Con mi tía, con J Balvin, con Nicky Jam, Daddy Yankee, Ozuna y Anuel, admiro a muchos exponentes del género”, concluyó.



