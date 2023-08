Después del capítulo 22 de la novena edición de 'Yo me llamo', la presentación de Andrea Correa, imitadora de Shakira, dio de qué hablar en redes sociales, pues impresionó al jurado con su parecido físico y una voz casi idéntica a la de la original.



Ante esto, Shakira reaccionó por medio de sus redes: "Increible, pero cierto. Mejor que la original. La imitadora en realidad no es colombiana.

La imitadora de Shakira cantó la sesión de Bizarrap, generando grandes reacciones en el público. "Shakira te ve y no sé qué va a hacer", comentó Amparo Grisales ante el show de Andrea.

La verdadera nacionalidad de la doble de la cantante barranquillera es chilena. Ya había participado en un reality del mismo estilo en ese país.



La cantante chilena cuenta con un mánager de eventos en Colombia, debido a que fue una de las concursantes que más destacó en el programa de imitación "Yo Soy Chile" y le ha sacado provecho a esto con eventos en los que homenajea a Shakira.



Además, también cuenta con una diseñadora, quien le ayuda a confeccionar los vestuarios que usa para imitar a la cantante barranquillera, lo que se puede considerar como una ventaja respecto a los demás competidores.



¿Cómo fue su actuación en 'Yo soy Chile'?

La imitadora Andrea Correa participó en el reality chileno en 2020. Ese fue el inicio de su carrera imitando, pues no tenía ningún tipo de conocimiento antes de llegar allí. "Gracias a la oportunidad que me dio Cristian Riquelme, tomé la decisión de imitar a Shakira profesionalmente”, escribió en su perfil.



Este programa, en el que también participó el imitador de Arcangel -quien terminó su recorrido en 'Yo me llamo' hace unos días-, fue lo que llevó a Andrea a dedicarse completamente a la imitación de Shakira.



