Shakira de ‘Yo me llamo’ coqueteó con Pipe Bueno y él no fue indiferente

‘Yo me llamo’ ha culminado una nueva temporada, quedando como el programa más visto de la televisión colombiana, según ‘Ibope’ con una puntuación de 11,87.

A la gran final, lograron llegar los imitadores de Carín León, Luis Miguel, Miguel Bosé y Shakira. El ganador fue Juan Carlos Parra, quien en cada presentación interpretó al cantante de ‘Primera Cita’.



A pesar de esto, se resaltó que, por primera vez en el concurso de ‘Caracol’, una mujer se quedó con un puesto entre los finalistas.

Shakira de ‘Yo me llamo’ le dedicó canción a Pipe Bueno

Ella es Andrea Correa, también conocida como ‘Yo me llamo Shakira’. La mujer es chilena, pero llegó a este país y ahora conquista con su gran parecido con la artista barranquillera.



La imitadora, sin embargo, también atrajo la atención en la semifinal cuando en el escenario cantó ‘Las de La Intuición’, en donde se vio un coqueteo con el jurado Pipe Bueno.



En la presentación hubo varias miradas que ‘Yo me llamo Shakira’ le lanzaba al artista popular, a las que Pipe no le fue indiferente al dejar ver una leve sonrisa.



Tan notorio fue el coqueteo que Amparo Grisales le dijo a su compañero: “Tengo el presentimiento y la intuición de que le gustas”.

Los tres jurados elogiaron la puesta en escena de la concursante y esto le alcanzó para ganarse un puesto en la final.



Cabe mencionar que Andrea Correa tiene un perfil verificado en Instagram con el usuario “yomellamoshakiraofficial2023”, en el cual suma más de 106 mil seguidores que no dudan en felicitarla por su trabajo en el programa de ‘Caracol Televisión’, e incluso allí, están plasmadas las ocasiones en que la verdadera Shakira ha destacado su imitación.



