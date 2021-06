Shakira culpa a su suegra del peor ‘look’ que, según ella, ha llevado

La famosa cantante colombiana Shakira, de 44 años, se ha caracterizado por sus extremos cambios de 'look'.



Desde los años 90, cuando comenzó a darse a conocer, hasta la actualidad, ha sido camaleónica con su estilo, pasando de tener el pelo rizado y negro a rubio y liso. De igual manera ha usado distintas prendas icónicas de vestir a lo largo de los distintos eventos a los que ha tenido que asistir.



A través de una recopilación de videos de la revista ‘Vogue’ se ha mostrado el cambio físico que ha tenido la barranquillera a lo largo de su carrera musical.



Shakira en el año 2012. Foto: AFP

En una sección de la revista, llamada ‘Mi vida en looks’, se muestran los atuendos, peinados y accesorios que han llevados las famosas en escenarios, alfombras rojas y distintos eventos.



En el turno de la intérprete de ‘Ojos así’ - la tercera latina que realiza la sección tras Thalía y Salma Hayek - mencionó que, lo que ella considera como su peor ‘look’ lo llevó en el año 2012 y fue una recomendación de la madre de su esposo, el futbolista español Gerard Piqué.



Su suegra le aconsejó cortarse el cabello, debido a que, según ella, lo tenía muy “maltratado”. El resultado no fue el esperado y, por consiguiente, Shakira asegura que no va a volver a seguir los consejos estéticos de la madre del futbolista de Barcelona.



“Qué mal corte de pelo", le dijo a la revista ‘Vogue’ sobre la corta melena rubia que llevaba por encima de los hombros para aquella época.



"Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: 'Ay, por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado'. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra", indicó la colombiana.



Con ese corte de cabello Shakira asistió a un homenaje que le realizaron desde el ministerio de Cultura galo, cuando recibió la medalla de ‘Caballero de las Artes y las Letras’, de Francia.



Sobre las prendas que portó en aquel evento no hay queja alguna, pues se trataba de un vestido de Alaïa, una de sus marcas favoritas, y el cuál elogió en el video de 10 minutos de duración.



Otros de los aspectos estéticos que resaltó Shakira fueron el exceso de maquillaje que solía usar en el pasado, un conjunto "con un toque Xena: la princesa guerrera" que usó en la gala de los MTV Video Music Awards de 2010, cuando usó un candelabro en la cabeza junto a un traje arabe y cuando llevó un vestido de leopardo ajustado para la premiere de una película en 2007.



Según ella, y para hacerle justicia a su suegra, este último le hacía parecer "un tamal mal envuelto".



También contó que uno de sus colores favoritos es el lila y que su 'look' predilecto siempre ha sido algo sencillo como jeans y camisetas.



