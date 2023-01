Tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira, las redes sociales no han parado de hablar de lo mismo: la cantante barranquillera se fue con todo y lo que especularon los internautas terminó siendo cierto.



Sin embargo, aunque la artista colombiana recibió millones de halagos, hay quienes lanzaron fuertes críticas cuestionando su rol como madre. El exdelantero guatemalteco Carlos el Pescado Ruiz fue uno de ellos, pues reprochó el comportamiento de Shakira.

No hay la menor duda de que la colaboración entre Bizarrap y Shakira fue un rotundo éxito, cuenta de ello fue que con tan solo 40 segundos de publicación, el tema ya tenía 2.8 millones de reproducciones, convirtiéndose en un verdadero fenómeno global.



Y no es para menos, pues desde que la barranquillera anunció la canción, millones de espectadores esperaban ansiosos escuchar la letra; y no quedaron decepcionados.



“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”, “Yo sólo hago música, perdón que te sal-pique” y “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, fueron solo algunas de las partes que llamaron la atención de los internautas.

Pero, en medio de tanto revuelo, hay quienes preguntan por los hijos de la cantante y el exfutbolista, Milan y Sasha, los menores de una u otra forma se están viendo afectados por la situación.



“¿Y los niños? Bien gracias. Tragando toda la cólera de la mamá. Increíble”, escribió Carlos el Pescado Ruiz.



Y continuó: “Ya es hora que las cortes de familia no inclinen tanto la balanza al lado de la mujer, usando a los hijos de escudo para hacer daño. No todas, pero la gran mayoría lo hace”.

A él se unió, Lasso, el intérprete de la canción ‘Ojos Marrones’ escribió en su cuenta de Twitter: “Yo en lo único que pienso luego de todo esto es en los hijos de Shakira y Piqué”.



Y fue enfático en que, de seguro, Milan y Sasha la están pasando mal: “Si ya un divorcio es lo peor que puede vivir un niño en el mundo, no me quiero imaginar como estarán las cosas post sesión de Biza. Espero estén bien”.

Muchos usuarios estuvieron de acuerdo; sin embargo, otros defendieron a ‘capa y espada’ a Shakira.

