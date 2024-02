Estos son los hitos musicales de Shakira

Shakira, reconocida mundialmente como una de las artistas latinas más influyentes, celebra hoy su 47° cumpleaños.



Esta cantante barranquillera, famosa por sus caderas que "no mienten", ha sido una figura destacada en la industria musical por más de tres décadas.

El año 2023 marcó uno de los capítulos más exitosos de su carrera, como lo demuestran los impresionantes récords y cifras alcanzadas en la plataforma Spotify.

Shakira: un fenómeno global en la música

Durante el 2023, Shakira mantuvo una presencia constante en Spotify, figurando en las listas de las 50 canciones más escuchadas diariamente en 65 mercados diferentes.



De acuerdo con lo dicho por la plataforma musical, Colombia, su país natal, lideró el crecimiento en streams de sus canciones en Suramérica, con un impresionante aumento del 169% en comparación con el año anterior. A nivel mundial, la artista acumuló más de 58 millones de oyentes mensuales.

Shakira no solo dominó las listas locales de 22 países, sino que también colocó tres de sus lanzamientos más recientes en el top 50 global en 2023. Dos de estas canciones, 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53' con Bizarrap y 'TQG', en colaboración con Karol G, alcanzaron el primer puesto.



Además, temas icónicos como 'Waka Waka (Esto es África)', 'Hips Don't Lie' y 'Beautiful Liar', siguieron capturando la atención global, registrando un aumento significativo en sus escuchas.



En cuanto a las canciones más escuchadas de Shakira en Spotify a nivel mundial, 'Hips Don't Lie' lidera con más de 1,474 millones de reproducciones, seguido por éxitos como 'Chantaje', 'TQG', 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53' y 'Waka Waka'.



Otros clásicos como 'Whenever, Wherever', 'La Tortura', 'Antología' e 'Inevitable' también siguen siendo populares, con cientos de millones de reproducciones.



Por último, la influencia de Shakira en Spotify es evidente, con más de 165 millones de listas de reproducción creadas por usuarios que incluyen al menos una de sus canciones. Este dato refleja no solo su impacto en la música latina, sino también su alcance global y transgeneracional.

*Este contenido fue reescrito con la asistecia de una inteligencia artificial basada en información suministrad por Spotify y contó con la revisión de la periodista y un editor.



