La cantante barranquillera Shakira y el futbolista español Gerard Piqué tienen una de las más estables relaciones del mundo espectáculo. Están juntos desde hace 12 años, tienen dos hijos, Milan de 9 y Sasha de 6, y hace apenas unos días celebraron el cumpleaños 35 de él y el número 45 de ella.



Sin embargo, y a pesar de que el año pasado hubo rumores al respecto, la pareja no ha decidido dar el gran paso hacia el altar y casarse, y en una reciente entrevista Shakira parece haber revelado en porqué.

En una charla que sostuvo con el podcast Planet Weirdo, la artistas reveló que le da "alergia" la idea de casarse. "El matrimonio me espanta", aseguró.

La escritora e intérprete de Antología aseguró que no quiere que Piqué la vea como su esposa, sino “sino más como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, dijo.

Además, reveló que aunque vive feliz en Barcelona, donde Piqué trabaja como futbolista del Barcelona FC, le gustaría más adelante regresar a Miami.

Shakira también ha dicho en otras entrevistas que Piqué ha sido un gran apoyo en su carrera musical y que en parte por sus consejos decidió no dejar la música cuando pasaba por un momento díficil.

"Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal afuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón”, resaltó en una entrevista a la revista Vanity Fair.

Rumores de una boda entre Shakira y Piqué

El año pasado una versión de que estos dos famosos contraería matrimonio cobró fuerza. El exmánager de la cantante, Jairo Martínez, aseguró, en una entrevista para el programa ‘Suelta la sopa’, que la posibilidad de una boda estaría muy cerca.

Según Martínez, los planes de boda estarían más cercanos que nunca. Aunque aseguró que la pareja no ha tocado el tema delante suyo, no le sorprendería que ambos decidieran llegar hasta el altar y dar el sí.



“Los papás de Gerard la adoran, y alguien me preguntó cuál era mi opinión de él y le dije: ‘Cuando una persona saca lo mejor de ti, es porque es un buen ser humano’. Pero la Shakira que está con Gerard es la mejor que he visto”, aseguró el exrepresentante.

