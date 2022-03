La cantante barranquillera Shakira se sinceró y reveló en una reciente entrevista que, la diferente educación y no coincidir en la puntualidad, son algunas de las razones por las cuales en, ocasiones, puede llegar a discutir con su pareja, Gerard Piqué.



"Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo", dijo la colombiana en el podcast 'Planet Weird'.



"Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española", dijo entre risas en el podcast ‘Planet Weird’ con Holly H.



La intérprete de 'Me enamoré', explicó que como Piqué lleva mucho tiempo formando parte de un equipo de fútbol, él está acostumbrado a un horario estricto y regimentado, a diferencia de ella.



Respecto a esto, dijo "Su mente está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto".



Además, la barranquillera explicó que, su carrera funciona de forma diferente a la de su esposo, ya que los días entre semana se mezclan con los fines de semana, "Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo".

Cabe resaltar que, el futbolista español y la colombiana están juntos desde 2011, y se conocieron en el set del vídeo musical para 'Waka Waka', que sirvió como canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010.



No obstante, Shakira no solo habló de su relación con Piqué, sino que también dio detalles de su más reciente lanzamiento 'Don't Wait Up'. "Es el tipo de canción que quería hacer desde hace tiempo. Quería hacer una canción que fuera electrónica pero con el tipo de onda vintage de los 90", dijo en el podcast 'Planet Weird'.

