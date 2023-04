Shakira ha dejado Barcelona para instalarse en Miami con sus hijos y ha decidido tomarse unos días de vacaciones antes de comenzar su nueva vida en Florida.



La famosa artista colombiana ha sido vista disfrutando de unas merecidas vacaciones en una lujosa villa en República Dominicana.

Según el programa 'Fiesta', del canal de televisión español Telecinco, Shakira y la esposa del entrenador del Atlético de Madrid, Carla Pereyra, han coincidido en una villa privada en República Dominicana.



Durante Semana Santa, Shakira eligió las Islas Turcas y Caicos para disfrutar del tiempo libre junto a sus hijos antes de continuar su camino hacia Miami, donde será su nuevo hogar.



(Le puede interesar: Piqué da la cara, 'arropado por Clara Chía', tras viaje de Shakira y sus hijos).



Aunque Pereyra ha compartido algunas fotos de su estancia en redes sociales, Shakira ha preferido mantener un bajo perfil y no ha revelado detalles sobre su estancia en la isla.

La noticia causa curiosidad porque la cantante nunca ha sido parte del círculo social de las 'wags' (esposas y novias de futbolistas), por sus siglas en inglés y no se le había visto pasar tiempo con otras parejas de futbolistas.



Además, se rumoraba que tenía una mala relación con las parejas de los jugadores del Barcelona, especialmente después de la salida de Messi al PSG.



Según los medios, Antonella Rocuzzo era amiga de la ex novia de Piqué, Nuria Tomas, mucho antes de que Shakira llegara a la vida del futbolista del Barcelona, lo que podría ser una razón por la cual no se llevaban bien.



A pesar de su lejana relación Shakira y Carla Pereyra se encontraban alojadas en uno de los hoteles más exclusivos de la zona, que cuenta con villas privadas y ofrece reserva, además de varias comodidades para sus huéspedes, inaccesibles para los paparazzi y con amplios espacios para disfrutar del paisaje.



Los medios rumoran que por su ubicación debe encontrarse en el hotel COMO Parrot Cay, este complejo turístico galardonado se encuentra en una isla privada en las Islas Turcas y Caicos.



(Lea también: ¿Piqué les dedicaba sus goles a Shakira y Clara Chía? La teoría viral de Agüero).



Según su página oficial tiene 1.000 acres o 404.686 hectáreas de terreno virgen y cuatro millas o 6.4 kilómetros de playa de arena blanca.



Los huéspedes pueden disfrutar de casas de playa y grandes residencias privadas en un ambiente relajante y tranquilo con una amplia variedad de actividades y programas.



La isla privada está a 50 minutos del aeropuerto de Providenciales y se puede acceder al complejo después de un viaje en automóvil de 15 minutos seguido de un paseo en bote de 35 minutos.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Clara Chía podría haberle sido infiel a Piqué con Pepe Guardiola.

Shakira: sus nuevos vecinos en North Bay Road, Miami.

Filtran dramático 'último adiós' entre Shakira y Piqué antes del viaje a Miami.