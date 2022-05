Isabel Mebarak Ripoll, de 45 años, barranquillera, más conocida como Shakira confesó que pierde los estribos y "grita" cuando acompaña a sus hijos a los entrenamientos y competencias deportivas en las que participan.



La cantante de éxitos como 'Ojos Así' y 'Waka Waka' dijo que motiva mucho en Sasha y a Milán en sus actividades lúdicas y deportivas.



La cantante, radicada en España junto a su esposo, el jugador de fútbol Gerard Pique, reconoció, en entrevista con Jimmy Fallon, que acompaña a sus hijos y que "cada vez que participan en un torneo acabo gritando como una loca".



Los niños están practicando taekwondo y en esas competencias es que Shakira, como toda madre orgullosa, rompe el molde a tal punto, dijo ella que "la última vez el 'dojo master' me dio dos advertencias. Casi me echa porque yo no paraba de repetir: 'Pégale en la cabeza, pégale en la cabeza'", relató entre risas.

La pareja, de reconocimiento mundial, ha señalado que sus hijos tienen la vena artistica de la mamá y dotes de futbolista como el papá.



"Avergüenzo a mis hijos", dijo la cantante al señalar que se siente muy orgullosa, como toda madre, de ver los triunfos y logros de sus hijos.



De igual forma, tanto Piqué como Shakira han sido enfáticos al afirmar que buscan criar a sus hijos de forma sencilla, sin ningún tipo de pretensión.

