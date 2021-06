Famosas que han defendido su pelo crespo al natural

En cuanto a cabello se refiere, existe una gran variedad de estilos, colores y formas, haciendo que el ‘look’ de cada persona sea único.



En ese sentido, el cabello rizado, probablemente, es uno de los que más llama la atención. Requiere, además, un cuidado especial.

Varias famosas han lucido sin miedo sus crespos, despertando todo tipo de elogios entre sus seguidores. Y, aunque en ocasiones pueden recibir comentarios negativos, para ellas su cabellera natural es la mejor opción.



Mabel Lara

La periodista colombiana, quien ahora es corresponsal en Washington (Estados Unidos) para ‘Caracol Radio’, luce sus crespos con mucho orgullo.



En una entrevista con EL TIEMPO, de 2019, contó que quería liberarse de “la esclavitud” de tener que alisar su pelo cada vez que salía en pantalla.

Salud por todos nosotros...

Salud pido para todos, lo demás viene por añadidura.#FelizNavidad pic.twitter.com/aFkOQIH2K9 — Mábel Lara (@MabelLaraNews) December 25, 2020

Un día, después de unas vacaciones, se arriesgó a presentar el noticiero en el que estaba en ese momento con el pelo rizado y, aunque recibió críticas, no les prestó atención.



“Si la niña en el Chocó o en Cali, cuando me ve, dice ‘es como yo, no me voy a volver a alisar mi pelo’, está bien. Para mí es un triunfo”, dijo en la entrevista.

Shakira

La cantante barranquillera siempre se ha distinguido por su pelo rubio y crespo, el cual luce en la mayoría de sus presentaciones.



Aunque últimamente ha optado por cambiar el color de su cabellera, sigue luciendo los rizos por los cuales recibió tantos elogios.



“Qué pelazo más hermoso”, “qué cabello perfecto”, “reina del pelo rizado” son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Mina El Hammani

La actriz española, de ascendencia marroquí, quien interpreta a Nadia en la serie ‘Élite’, de Netflix, también se ha distinguido por su cabellera.



En el programa suele ser muy recordado, justamente, el momento cuando su personaje decide mostrar sus rizos en público, captando las miradas de los presentes.

En una entrevista para el medio ‘Telva’, la actriz reveló algunos de sus ‘tips’ para mantener su pelo.



Dijo que lo hidrata “muchísimo” y que, una vez a la semana, se echa algunos aceites naturales, como de oliva o de coco, y se hace mascarillas profundas de hidratación.

Beyoncé

La icónica cantante y compositora estadounidense tiende a ser muy variada con sus ‘looks’. A veces luce un cabello con ondas, otras veces lleva una larga trenza. Sin embargo, también se ha mostrado con su cabello rizado natural.



En una sesión de fotos de 2019, en la cual lució sus crespos sin retoques, dijo: “Quiero ser yo misma, muchachos. No quiero todo este cabello y todo este maquillaje. Solo quiero ser libre”.

Otra de las apariciones destacadas con su ‘melena’ se dio en la ceremonia de los Grammy 2021, en los que acompañó su ‘look’ con un cabello esponjado y un vestido negro ceñido.

Goyo

La vocalista de ‘ChocQuibTown’ es una de las representantes del afro en nuestro país. Y, claramente, su cabello negro y crespo es una de sus principales características.



A pesar de que suele llevarlo trenzado y con extensiones, en ocasiones también lo muestra al natural.



(Le puede interesar: Karol G encabeza la lista a los premios MTV Miaw 2021).

Michelle Obama

La exprimera dama de Estados Unidos suele tener su cabello alisado o en ondas.



No obstante, con frecuencia comparte imágenes y videos en sus redes sociales mostrando un estilo más fresco y natural, centrándose en sus rizos de color negro.

Alicia Keys

La intérprete de canciones como ‘Fallin’ y ‘If I Ain’t Got You’ suele lucir totalmente natural. Es por ello que tiene su cabello rizado la mayoría del tiempo.



Es común verla con trenzas o con el pelo recogido. Así como también sin una gota de maquillaje, pues ella ha afirmado, en distintas ocasiones, que ya no usa este tipo de cosméticos ni se alisa el cabello.



"Siempre he estado orgullosa de llevar trenzas, me he sentido real. Hay algo tan bonito en su negrura, en mi ascendencia africana... con lo que me siento realmente conectada", dijo en una entrevista, según informó la revista ‘Hola’.

