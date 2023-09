La exitosa cantante barranquillera Shakira hizo historia en los premios ‘MTV Video Music Awards’ 2023, en los cuales no solo destacó por su impresionante presentación y movimiento de caderas al sonido de la música, sino también por ser ganadora del premio ‘Michael Jackson Video Vanguard’.



En su presentación, cantó algunos de sus éxitos como 'Hips Don't Lie', 'Whenever, Wherever', 'Chantaje', 'Loba - She Wolf' y 'Te felicito'. Y en medio de la emoción por su último triunfo, cobró eco el recuerdo de su última presentación en Colombia.



El sábado 3 de noviembre del 2018, la superestrella puso a bailar y a cantar a miles de asistentes en el parque Simón Bolívar, de la ciudad de Bogotá.



Con aquella presentación cerró su gira internacional 'El Dorado World Tour'. Este momento fue histórico para la cantante, ya que, tal y como ella lo afirmó ante el público, fue todo un reto debido a su estado de salud de ese entonces.



Para el año 2017, la artista manifestó que sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales.



"Los milagros existen y les agradezco por estar conmigo en los buenos y malos momentos", dijo entonces.



Con la voz entrecortada por la emoción, Shakira saludó al público colombiano diciendo: "Buenas noches Colombia, siempre es un placer estar aquí. Lo que inició aquí, termina aquí". Fue un momento emotivo que marcó el inicio de una noche inolvidable.



Los seguidores de Shakira, quienes habían esperado durante años este concierto, llegaron de todas partes del mundo, incluyendo a muchos extranjeros que vinieron a Colombia para estar cerca de la estrella. Algunos incluso acamparon durante varias noches en las inmediaciones del parque para asegurarse de tener un lugar en este evento histórico.



Antes de comenzar el espectáculo, Shakira sorprendió a sus fans al estrenar el videoclip de su sencillo 'Nada', de su álbum 'El Dorado'. Aquel fue un momento que generó una gran emoción entre la multitud y que minutos después fue lanzado para el resto del mundo.



Durante aproximadamente dos horas de espectáculo, Shakira llevó a su audiencia en un viaje musical. Interpretó una variedad de sus éxitos, con canciones como 'La Bicicleta', que cantó junto a Carlos Vives, 'Amarillo' y el 'Si te vas'.



El concierto culminó con un momento verdaderamente emotivo cuando Shakira interpretó su clásico 'Antología', y no pudo contener las lágrimas al finalizar la actuación.

El momento más lindo de la noche: ver a Shakira llorar inconsolablemente después de haber cantado ‘Antología’. “Aquí empezó todo hace más de 20 años”, dijo. #ShakiraBogotá pic.twitter.com/82Q4NNvRHq — Melissa R. Farfán (@melissarfarfan) November 4, 2018

En entrevista con La FM, la cantante reveló que las lágrimas de entonces reflejaban una mezcla de emoción y gratitud, ya que la gira 'El Dorado' había sido un desafío lleno de obstáculos, pero el amor de su público le dio la fuerza para superarlos.

"Tuve muchísimos obstáculos, esta ruta de El Dorado fue una guerra de obstáculos, desde el primer minuto me pasaron tantas cosas. Lo de la voz fue una de las cosas más fuertes y dolorosas que me ha pasado en la vida, los médicos decían que no me iba a curar sin la cirugía y los riesgos eran grandes como no cantar jamás", afirmó la barranquillera.



Asimismo, en diálogo con el medio en mención, recalcó que cuando le ocurrió esta complicación de salud no se levantaba de la cama debido a su tristeza.



"Por eso esta gira fue distinta a todas y cada noche en escenario es como si fuera la última", concluyó en ese entonces.

Hoy sigo viendo los videos y si todavía no supero y quiero repetirlo mil veces más !!!@shakira mi ídolo !!!! #ShakiraBogota #ElDoradoWorldTour pic.twitter.com/0a8ln8KBew — Margaret (@ohh_margot) November 4, 2018

Este inolvidable concierto de Shakira en Bogotá quedará grabado en la memoria de sus fanáticos como un evento que sintetizó su regreso triunfal a los escenarios y su amor por Colombia.

Ahora, en 2023, la colombiana también se robó el show y su talento y dedicación también la llevó a recibir el galardón al Video Vanguard Award de este año y, junto a Karol G, el premio a mejor colaboración del año por el tema ‘TQG’.

Shakira and Karol G took the stage to receive the #VMA for Best Collaboration! 👯‍♀️ Shak y Karol G suben al escenario para recibir el premio a Mejor Colaboración en los #VMAs! pic.twitter.com/fU5eugK7Sh — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 13, 2023

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.

