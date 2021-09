Shakira se enfrentó a jabalíes en parque de Barcelona: así fue

Shakira compartió a través de sus redes sociales un momento que tomó por sorpresa a sus millones de seguidores. Según contó en sus historias de Instagram, la artista fue atacada por un par de jabalíes mientras estaba en un reconocido parque en Barcelona.



Desde su lugar de residencia, exhibió cómo quedó su bolso personal después de la experiencia. Incluso dejó ver que su maletín estaba casi destruido, luego de que los animales se llevaron sus pertenencias.



“Miren como me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo. Y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono”, describió la barranquillera.



“Al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado”, añadió.



El testimonio lo dejó la exitosa cantante en las historias de su cuenta de Instagram, en donde con gracia le dice a su hijo mayor: “Milan, di la verdad, di cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes”.



Su historia desató comentarios y reacciones en redes. Algunos se preocuparon por la cantante y otros tomaron con humor su historia en la que los jabalíes por poco se llevan su maleta.

Shakira está radicada en Barcelona junto a su esposo y dos hijos, con quienes ha sido activa en los últimos días en redes sociales como Instagram y Tik Tok. En su más reciente aparición la colombiana publicó un reto en compañía de Milan y Sasha, con el éxito musical de J Balvin ‘In da getto’ que se viralizó a los pocos minutos de haber sido publicado y replicado por el propio artista.



