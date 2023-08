Tras el exitoso lanzamiento del álbum musical ‘Mañana será bonito, Bichota season’, de la cantante paisa Karol G, que durante los últimos meses ha estado en el punto más alto de su carrera musical, uno de los sencillos que más destacó fue ‘Mi ex tenía razón’.

Este sencillo mezcla el ritmo urbano que caracteriza a Karol G con el regional mexicano, que internacionalizó y se hizo popular, por la exitosa Selena Quintanilla, en la década de los 90.



El sencillo musical ‘Mi ex tenía razón’ se volvió tendencia internacional a las pocas horas de publicarse, pues en tiempo récord logró ubicarse en el top de reproducciones de las diferentes plataformas.

Sin embargo, ante la gran aceptación que el sencillo tuvo, una declaración llamó la atención de los internautas, pues la cantante de música popular Shaira, que actualmente tiene 20 años de edad, atacó la producción diciendo:



“Es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración, en mi caso nadie es como ‘La reina del Tex Mex’ y tampoco nadie había querido grabar ese estilo acá en Colombia, hasta que yo me atreví y luego ‘zassss’, les regalé una idea. De nada. Todo lo del pobre es robado, qué triste”.



Con esta declaración, ella contó que antes del éxito musical de Karol G, ella estrenó un sencillo titulado ‘Amor de mentiras’ que al igual tiene ritmo Tex Mex e invitó a sus seguidores a escucharla.



Con las publicaciones de Shaira los internautas, aseguran que la cantante santandereana acusa de ‘plagio’ a Karol G y han utilizado las redes sociales para dejar comentarios atacando a la joven cantante, es por eso que recientemente por medio de sus cuentas les dejó un mensaje a quienes la acusan de atacar a ‘La Bichota’.

“Hago este video, no para retractarme, porque muchos van a decir ‘salió a hablar porque la c***’, pero no es así, salgo a hablar porque muchos no entendieron y malinterpretaron el mensaje que puse en mis historias, pues muchas personas me han puesto comentarios ofensivos”, empezó diciendo en el video.



“Lo único que quise dar a entender en el video y que quería decirles hace mucho tiempo, es que muchas veces los talentos nuevos caemos en el error de compartir las nuevas ideas con todo el mundo y después, esas mismas se ven materializadas en otros artistas, quiero invitarlos a que sean más cautelosos con esas nuevas propuestas, porque inconscientemente los compositores y productores escuchan la idea y dicen, esto está muy chévere, y dicen que pueden coger varias ideas que no son propias para realizar una producción exitosa para otro artista y nosotros los nuevos quedamos como el ‘payaso’”, agregó.



“Nosotros, los artistas jóvenes, no tenemos todavía el público a quien llegarle para poder ser artistas internacionales, como lo es esta artista con la que están diciendo que yo tengo algún ‘pleito’ o que yo estoy ‘acusando’, cuando yo no he acusado de nada a nadie, están diciendo que yo estoy acusado de plagio supuestamente, son palabras que han puesto en mi boca y por las que me están atacando en las redes sociales”, menciona Shaira.

@shairaoficial Este mensaje muy contundente por cierto, es para que quede claro que yo no estoy acusando a nadie. No tergiversen la información, lean un poquitito más allá de los titulares, no todo son polémicas no todo son chismes. 🤍🙏🏼 bendiciones pa todos , a los que me siguen y saben de mi proceso los amo , y a los que no me siguen pero me tiran hate les deseo mucho amor , lo necesitan … 🫶🏼 ♬ sonido original - Shai

La artista continuó diciendo: “me parece muy triste que anden diciendo que ‘Shaira dijo’, ‘que Shaira hizo’, cuando acá todos los artistas merecemos respeto, desde el que es internacional, hasta el que solo conocen en su pueblo, todos los cantantes, todos los artistas tenemos sueños”.



De igual modo, la santandereana dejó claro que admira y respeta profundamente el trabajo de Karol G, porque ha sido testigo de todo su proceso y lo que ha tenido que ‘guerrearla’ para llegar al lugar donde hoy está, así mismo aclaró que el mensaje no es para ‘La Bichota’ y que muchos lo malinterpretaron porque uno de los recientes estrenos de la paisa también es cumbia Tex Mex.

