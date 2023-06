La cantante popular Shaira fue una de las personas más cercanas al fallecido estilista Mauricio Leal y constantemente en sus redes sociales le dedica diferentes publicaciones. Sin embargo, en una reciente entrevista reveló que no está de acuerdo en que hagan una serie a su caso.



En noviembre del 2021, el país quedó aterrado con la noticia del doble asesinato de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. En un principio se pensó que era un suicidio, pero con la investigación se estableció que el principal sospechoso de este trágico hecho era Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas.

Actualmente, Jhonier está privado de la libertad y se adelantan audiencias para determinar si en realidad era culpable.



Cuando se dio a conocer la noticia, varios famosos que eran cercanos al estilista, le enviaron mensajes para honrar su memoria y despedirlo. Shaira, una de las amigas más cercanas de Mauricio, en sus redes sociales siempre recuerda a su amigo y pedía justifica por su caso, sin embargo, en una entrevista con ‘Lo Sé Todo’ reveló que decidió recodar al estilista de una forma bonita.



“Vamos para dos años, pero yo me desentendí absolutamente de todo, yo lo único que quise fue tener un lindo recuerdo de mi mejor amigo de mi corazón”, contó.

Asimismo, agregó: “porque ya me estaba haciendo mala vida yo, por cosas que le pertenecen a la justicia de este país, que no tengo por qué meter mano ahí. Yo creo en la justicia divina, más allá de que se pueda finiquitar el caso o no. O sea, yo ni siquiera sé si han hecho audiencias o eso, no me interesa, porque de todas formas nada va a devolver a esa persona”.



Por otro lado, los periodistas del programa revelaron que desde ya se está adelantando las grabaciones de la serie de la vida del estilista y le preguntaron si ella estaría en el proyecto. “Yo no sé Shaira debe estar, pero con otro nombre de pronto. Porque a mí no me han dicho nada”, aseguró.



Sin embargo, reveló que no está de acuerdo con la realización de la serie. “Igual no me parece que la hayan hecho, porque el caso no se ha cerrado. Entonces, es un tema, creo que es más amarillista que querer honrar la memoria de él, porque si no han cerrado el caso para qué quieres venir a hablar de lo que realmente todavía no sabe cómo sucedió. No sé ni siquiera quien dio los derechos, yo ni siquiera sé si voy a aparecer ahí, no me importa”, concluyó.

Un año de la muerte de Mauricio Leal ¿En qué va el caso?

