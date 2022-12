Shaira es, hoy por hoy, una de las artistas más jóvenes y talentosas de la industria musical colombiana. Con una potencia de voz inigualable, una presencia escénica arrasadora y una ternura desbordada, cautivó a los jurados y televidentes en el ‘Factor Xs’ 2011, el programa de televisión que le abrió las puertas de la fama.



Anteponiéndose a grandes artistas como Salomé Camargo, Dylan Fuentes y Weyder Figueroa, Shaira, quien para ese momento tenía tan solo 8 años, se hizo con el título de ganadora de uno de los shows de talento infantil más exitosos en el país.

Su impresionante interpretación de ‘Cucurrucucú Paloma’ en la gala final del programa, junto con su carisma y dulzura, fueron elementos claves que no solo antecedieron, sino que también catapultaron, una carrera artística que no ha parado de cosechar logros.

(Lea también: Shaira habla sobre lo duro que fue la muerte de su gato: ‘Nadie lo esperaba’).

Actualmente la artista colombiana, de 19 años, sigue construyendo su camino en la música, y preparando nuevas sorpresas y lanzamientos para los fanáticos que no han dejado de seguirle la pista. Sin embargo, su memorable paso por ‘Factor Xs’ aún sigue despertando dudas entre sus seguidores.

¿Cuál fue el premio de Shaira en ‘Factor Xs’ 2011?

Cuando de compartir detalles de su vida se trata, Shaira es una de las artistas que menos pelos en la lengua tiene al hacerlo. En esta oportunidad, decidió romper el silencio y contestar, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, uno de los interrogantes que por años ha eclipsado su triunfo en el ‘Factor Xs’:

“¿Qué hiciste con el dinero que ganaste en el ‘Factor Xs’?”, cuestionó uno de los seguidores de la cantante en el buzón de preguntas. A lo que la artista contestó de manera jocosa: “Me lo gasté, me lo ‘mecateé’ en cositas” y, segundos después, procedió a revelar uno de los grandes secretos del programa.

(Siga leyendo: ‘Lo más bajo’: Shaira confesó que familiares de Jessi Uribe la insultaron).

“No, realmente en esos concursos, bueno antes, cuando eran programas de niños, no daban dinero. Y es chistoso, porque mucha gente creyó en 2011 que cuando yo llegué a Barbosa -su tierra natal- yo estaba ‘embilletada’. Incluso llegó la Policía a decir que si yo necesitaba seguridad, porque tenía una suma de dinero muy grande y que no sé qué, y nada que ver porque a mí no me dieron dinero en el ‘Factor’, fueron regalos materiales”, señaló la joven ante la cámara.



Desde una bicicleta hasta un computador, un piano, una beca de técnica vocal por un año y una cámara de video que disfrutó hasta el cansancio, tras salir victoriosa del programa, Shaira se hizo con numerosos y útiles premios materiales.

(De interés: Shaira les responde a sus fanáticos sobre si sale o no con Jhonny Rivera).

“En ese año había tres premios, que era como el más grande para el ganador: uno era un viaje al exterior con la familia, con todo pago, que yo dije: ‘No me interesa viajar’. El otro eran 85 millones de pesos, que en la música no son un carajo (...) En ese momento decidí, junto con mis padres, un contrato por tres años más la grabación de un disco. Creo que lo hicimos bien”, concluyó en las historias de Instagram.

VALERIA CASTRO VALENCIA

Redacción Tendencias